دياباتيه يخفّض مطالبه المالية.. والأهلي يواصل المفاوضات لحسم الصفقة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري دياباتيه، مشيرًا إلى أن اللاعب خفّض مطالبه المالية لتسهيل إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري دياباتيه

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن دياباتيه كان يطلب الحصول على راتب سنوي بقيمة مليوني دولار، بينما عرض الأهلي مليون دولار فقط، قبل أن يوافق اللاعب على تخفيض مطالبه إلى مليون و500 ألف دولار.

وأضاف أن إدارة الأهلي أعادت فتح ملف التعاقد مع اللاعب بعد تلقيها تأكيدات بشأن مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن الإعلان الرسمي عن هذا الأمر قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.