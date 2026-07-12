مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. مواجهات نارية فمن يتأهل؟

خطوات بسيطة وتنتهى منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك.

ووصل 4 منتخبات لمرحلة نصف نهائي كأس العالم بعد منافسات قوية وشرسة بداية من دور المجموعات حتى الوصول لتلك النقطة

حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي، ليودع منتخب أسود الأطلس البطولة بعد مشوار مميز انتهى عند محطة دور الثمانية.

فيما تأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، في إطار ربع نهائي كأس العالم.

وجاء هدف إسبانيا الأول عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 29، بينما جاء هدف بلجيكا عن طريق دي كيتيلر في الدقيقة 41، وسجل ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفاز منتخب إنجلترا على منافسه منتخب النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وحسم منتخب الأرجنتين تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم

يوم الثلاثاء 14 يوليو

فرنسا ضد إسبانيا - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

يوم الأربعاء 15 يوليو

إنجلترا ضد الأرجنتين- الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.