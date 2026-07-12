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ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية

تكريم منتخب مصر
تكريم منتخب مصر
رحمة سمير
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أكد الناقد الرياضي الدكتور عثمان إبراهيم أن استقبال رئيس الجمهورية وتكريم منتخب مصر عقب مشاركته في البطولة يمثل رسالة تقدير على أعلى مستوى لكل من يحقق إنجازًا ويرفع اسم مصر، مشيرًا إلى أن التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بالإنجاز، بل يحمل رسالة واضحة بضرورة البناء على ما تحقق وعدم الاكتفاء به.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية علي برنامج صباح البلد، أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد اهتمامًا أكبر بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب، معتبرًا أن مصر تمتلك آلاف اللاعبين الموهوبين الذين يحتاجون فقط إلى فرصة حقيقية وكشافين متخصصين لاختيار الأفضل بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن تطوير منظومة اكتشاف المواهب سيوفر على الأندية مبالغ ضخمة تُنفق على التعاقدات، مؤكدًا أن الاستثمار في الناشئين هو الطريق الأمثل لبناء منتخبات قوية ومستدامة.

وأشار إلى أن فكرة إقامة احتفال جماهيري لمنتخب مصر في استاد القاهرة، والمقرر يوم الإثنين، تمثل فرصة لمشاركة الجماهير فرحة الإنجاز، إلى جانب التكريم الرسمي الذي حظي به المنتخب.

كما لفت إلى أن هناك تحركات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول، موضحًا أن موافقة عدد من اتحادات شمال إفريقيا على المقترح المصري قد تفتح الباب أمام مشاركة ثلاثة أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، وهو ما سيعود بالنفع على الكرة المصرية ويمنح عددًا أكبر من اللاعبين فرصة الاحتكاك القاري.

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