شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة

يتقدَّم أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة، والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته.

ويذكر الأزهر لفقيد دولة قطر ما قدَّمه من إسهاماتٍ بارزة في خدمة وطنه، ومن جهود مشهودة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومساندة المبادرات الإنسانية والتنموية، وإرساء دعائم نهضة دولة قطر الحديثة، فضلًا عن دعمه لجهود الحوار والتقارب بين الشعوب.

هذا، ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، والشعب القطري الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.