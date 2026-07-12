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تامر حسني يحيي حفل تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة.. غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يحيي حفل تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة.. غدا

بوستر حفل تامر حسني
بوستر حفل تامر حسني
محمد سعيد
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يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل تكريم منتخب مصر لكرة القدم في ستاد القاهرة الدولي، غدا الإثنين 13 يوليو. 

وطالبت الشركة المتحدة للرياضة، الحضور في حفل تامر حسني، بارتداء تيشيرت المنتخب الوطني ليكون حفلا جماهيريا وتكريميا للمنتخب. 

بوستر حفل تامر حسني 

أعمال تامر حسني 

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات. 

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

تامر حسني أغاني تامر حسني أعمال تامر حسني

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