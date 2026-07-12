حالات إغماء للطلاب وضبط سماعات غش بالقليوبية وقنا والطلاب يشكون صعوبة الامتحان

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان الرياضة البحتة ،وسط جراءات مشددة تم فيها ضبط سماعات للغش في بعض المحافظات وحالات اغماء للطلاب، وتباين لاراء الطلاب حول صعوبة وسهولة الامتحان..

إصابة 3 طالبات باغماء

أصيبت 3 طالبات ثانوية عامة بقنا، بحالات إغماء أثناء أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة في 3 لجان بنجع حمادي وبندر قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة.وتلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 طالبات بحالات إغماء، أثناء أداء الامتحان، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة.

وتبين بعد الفحص إصابة طالبتين في لحنتين مختلفتين بنطاق مركز بنجع حمادي، وإصابة طالبة ثالثة بلجنة في مدينة قنا ، وجرى نقلهن إلى مستشفى نجع حمادي ومستشفى قنا الجامعى.



وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فيما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

ضبط 4 سماعات غش إلكتروني بالقليوبية

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم، ضبط 4 سماعات غش إلكتروني بحوزة عدد من الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة.

وجاءت الواقعة خلال أعمال المتابعة والتفتيش داخل اللجنة، حيث تم اكتشاف السماعات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال الطلاب المضبوطين، وفقًا للوائح المنظمة لامتحانات الثانوية العامة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعة سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ضبط 10سماعات غش بقنا

تمكن القائمون على إجراءات التفتيش بلجان الثانوية العامة في محافظة قنا، اليوم الأحد، من ضبط 10 سماعات غش إلكترونية بحوزة الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.



وجاءت المضبوطات داخل علب سجائر ومناديل ومروحة صغيرة ونظارة، خلال تفتيش الطلاب قبل دخولهم مقر اللجنة، ضمن خطة تأمين وتنظيم اللجان بهدف إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي وسائل قد تستخدم في أعمال الغش.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الطلاب المخالفين، مع استمرار أعمال التفتيش والتأمين بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة.



وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



اراء طلاب المنوفية

سادت حالة من تباين الآراء بين طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم، عقب خروجهم من لجان امتحانات مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، حيث انقسمت ردود الأفعال حول مستوى الأسرة ومدى كفاية الوقت المخصص للإجابة.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان احتوى على العديد من النقاط التي تتطلب تفكيرًا عميقًا وخطوات حل مركبة، مشيرين إلى أن الوقت الزمني المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للمراجعة والتدقيق، وأن المادة كانت بحاجة إلى وقت إضافي لاستيعاب كافة جزيئيات الأسئلة.

رأى عدد من الطلاب والمعلمين أن الامتحان جاء في مجمله متوازنًا وفي مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط المتميزة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، معتبرين أن الأسئلة لم تخرج عن السياق العام للمنهج.

وشهدت محافظة المنوفية صباح اليوم انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بكل هدوء ويسر.

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر، وسط تفتيش مكثف داخل اللجان لمنع الغش.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم النظام القديم، امتحان مادة الأحياء، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة.