ملوك العالم خارج البرنابيو.. ريال مدريد يحطم الرقم القياسي للأهداف في كأس العالم

لم يعد اسم ريال مدريد مرتبطًا فقط بالإنجازات التي يحققها داخل ملعب "سانتياجو برنابيو" أو بالألقاب التي يحصدها في البطولات الأوروبية بل أصبح النادي الملكي حاضرًا بقوة في أكبر المحافل العالمية من خلال نجومه الذين يصنعون التاريخ بقميص منتخبات بلادهم.

وفي كأس العالم 2026 تحول لاعبو ريال مدريد إلى أبطال لرقم قياسي جديد بعدما أصبح النادي الأكثر مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من المونديال عبر تاريخه محققًا إنجازًا غير مسبوق بعد وصول رصيد أهداف لاعبيه إلى 19 هدفًا خلال البطولة الحالية.

وجاءت اللحظة التاريخية بتوقيع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي واصل كتابة اسمه بين كبار نجوم البطولة بعدما سجل هدفين في شباك النرويج وقاد منتخب إنجلترا إلى التأهل للدور نصف النهائي وفي الوقت نفسه منح ريال مدريد صدارة التصنيف التاريخي للأندية الأكثر تسجيلًا في نسخة واحدة من كأس العالم.

بيلينجهام يضع بصمته في ليلة تاريخية

دخل بيلينحهام مواجهة النرويج وهو يحمل آمال الجماهير الإنجليزية لكنه خرج منها أيضًا بإنجاز جديد لناديه الإسباني بعدما رفع عدد أهداف لاعبي ريال مدريد في مونديال 2026 إلى 19 هدفًا ليتجاوز الرقم السابق الذي ظل صامدًا لسنوات طويلة.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 18 هدفًا وحققته ثلاثة أندية عبر تاريخ كأس العالم؛ البداية كانت مع هونفيد المجري في مونديال 1954 ثم عادله بايرن ميونخ الألماني خلال نسخة 2014 التي شهدت تتويج ألمانيا باللقب العالمي قبل أن يكرره باريس سان جيرمان في مونديال 2022 بفضل تألق الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

لكن النسخة الحالية من البطولة حملت توقيع ريال مدريد الذي انفرد بالرقم القياسي بفضل مجموعة من أبرز لاعبي العالم الذين يقدمون مستويات استثنائية مع منتخباتهم.

مبابي وفينيسيوس وجولر.. ثلاثي صناعة التاريخ

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة نجوم ريال مدريد الأكثر تأثيرًا في هذا الإنجاز بعدما سجل 8 أهداف بقميص منتخب فرنسا ليواصل تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في كرة القدم العالمية.

ويأتي جود بيلينجهام في المركز الثاني برصيد 6 أهداف بعدما تحول إلى أحد أبرز نجوم مونديال 2026 ليس فقط بسبب أهدافه ولكن بسبب دوره القيادي داخل منتخب إنجلترا وحصوله على جائزة رجل المباراة في عدد من المواجهات.

كما لعب البرازيلي فينيسيوس جونيور دورًا مهمًا في الرقم التاريخي بعدما ساهم بأربعة أهداف قبل خروج منتخب بلاده من البطولة بينما أضاف التركي أردا جولر هدفًا خلال مشواره مع منتخب تركيا ليشارك بدوره في صناعة إنجاز ريال مدريد.

من إنجازات الأندية إلى هيمنة النجوم

ويعكس هذا الرقم حجم الحضور العالمي لريال مدريد بعدما أصبح النادي قادرًا على ترك بصمته في البطولات الكبرى حتى عندما يرتدي لاعبوه قمصان منتخبات أخرى.

فنجوم الفريق الملكي لم يكتفوا بالمنافسة على الألقاب مع النادي بل تحولوا إلى عناصر حاسمة في مشوار منتخباتهم خلال كأس العالم وهو ما يؤكد قوة الاختيارات الفنية التي يعتمد عليها ريال مدريد في بناء قائمته.

كما يوضح الإنجاز حجم القيمة التي يمثلها النادي في سوق كرة القدم العالمية بعدما جمع بين أسماء شابة قادرة على صناعة المستقبل ونجوم كبار يمتلكون خبرة التعامل مع المباريات الكبرى.

الرقم القياسي أمام فرصة جديدة للزيادة

ورغم وصول ريال مدريد إلى 19 هدفًا فإن الرقم القياسي لا يزال مرشحًا للارتفاع في ظل استمرار مبابي مع منتخب فرنسا وبيلينجهام مع منتخب إنجلترا في الأدوار النهائية من البطولة.

ويأمل النادي الملكي في أن يواصل نجومه التألق خلال المباريات المقبلة من أجل تعزيز هذا الرقم التاريخي الذي أصبح شاهدًا جديدًا على الحضور الطاغي لريال مدريد في كرة القدم العالمية.

وبينما تقترب منافسات كأس العالم 2026 من محطاتها الحاسمة يظل ريال مدريد أحد أكبر الفائزين خارج الملعب بعدما أثبت أن تأثيره لا يتوقف عند حدود النادي بل يمتد إلى أكبر بطولة كروية في العالم.