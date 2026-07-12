ظاهرة إنجليزية في المونديال.. بيلينجهام يكرر إنجاز مارادونا ويعادل رقم ميسي .. ماذا يحدث؟

واصل جود بيلينجهام كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب إنجلترا إلى بلوغ الدور نصف النهائي عقب تألقه اللافت أمام النرويج وتسجيل هدفي الفوز 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ولم يكن تأهل المنتخب الإنجليزي مجرد عبور إلى المربع الذهبي بل حمل معه رقمًا تاريخيًا جديدًا للنجم الشاب الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم البطولة بعدما أثبت أنه قادر على قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" في أصعب المواعيد.

وحصل بيلينجهام على جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة خلال النسخة الحالية من كأس العالم ليعادل الرقم القياسي الذي حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحدى نسخ البطولة بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في مشوار منتخب بلاده بالمونديال.

إنجاز يعيد ذكريات مارادونا

ولم يتوقف تألق نجم ريال مدريد عند حدود قيادة إنجلترا إلى نصف النهائي بل نجح في تكرار إنجاز تاريخي ارتبط باسم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا.

وبات بيلينجهام أول لاعب منذ مارادونا ينجح في تسجيل هدفين خلال مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعدما سجل ثنائية أمام المكسيك في دور الـ16 خلال الفوز 3-2 قبل أن يكرر الأمر أمام النرويج في ربع النهائي ويمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل.

وكان مارادونا قد حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 عندما سجل هدفي الأرجنتين في الفوز على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي ثم أحرز ثنائية جديدة أمام بلجيكا في نصف النهائي ليقود منتخب بلاده في النهاية إلى التتويج باللقب العالمي عقب الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية.

بيلينجهام يتفوق على الجميع

فرض بيلينجهام نفسه كأحد أبرز نجوم مونديال 2026 بعدما أصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في صفوف المنتخب الإنجليزي متفوقًا حتى على قائد الفريق هاري كين.

وسجل لاعب ريال مدريد 6 أهداف خلال البطولة إلى جانب صناعة هدف وهي نفس الأرقام التي حققها هاري كين إلا أن بيلينجهام تفوق من حيث التأثير الفردي بعدما حصل على جائزة رجل المباراة في أربع مواجهات من أصل ست خاضتها إنجلترا حتى الآن.

ويعكس هذا التألق حجم التطور الذي شهده اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعدما انتقل من كونه موهبة واعدة إلى قائد حقيقي داخل الملعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

حلم اللقب الثاني يقترب

ويواصل منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة حيث ينتظر مواجهة قوية في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا بحثًا عن الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي الثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبينما تترقب الجماهير الإنجليزية استمرار رحلة المنتخب نحو استعادة أمجاد مونديال 1966 يبقى جود بيلينجهام هو الورقة الأهم في كتيبة "الأسود الثلاثة" بعدما أثبت أن الأرقام القياسية ليست سوى بداية لمسيرة لاعب يسعى لكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.