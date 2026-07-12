قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن: سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل أراضينا و لن نسمح بتحويل المملكة لساحة صراع
بعد تحرك القومي للأمومة والطفولة.. تعرف على عقوبة زواج القاصرات في القانون
مبابي vs لامين يامال.. كسر العقدة أم فرض السيطرة في قمة فرنسا وإسبانيا؟
بسبب أزمة نفسية .. شاب يتخلص من حياته بالمنوفية
ألفاريز: سنفعل كل شيء لكي يفوز ميسي بكأس العالم مرة أخرى
ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ظاهرة إنجليزية في المونديال.. بيلينجهام يكرر إنجاز مارادونا ويعادل رقم ميسي .. ماذا يحدث؟

بيلينجهام
بيلينجهام
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل جود بيلينجهام كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب إنجلترا إلى بلوغ الدور نصف النهائي عقب تألقه اللافت أمام النرويج وتسجيل هدفي الفوز 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ولم يكن تأهل المنتخب الإنجليزي مجرد عبور إلى المربع الذهبي بل حمل معه رقمًا تاريخيًا جديدًا للنجم الشاب الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم البطولة بعدما أثبت أنه قادر على قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" في أصعب المواعيد.

وحصل بيلينجهام على جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة خلال النسخة الحالية من كأس العالم ليعادل الرقم القياسي الذي حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحدى نسخ البطولة بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في مشوار منتخب بلاده بالمونديال.

إنجاز يعيد ذكريات مارادونا

ولم يتوقف تألق نجم ريال مدريد عند حدود قيادة إنجلترا إلى نصف النهائي بل نجح في تكرار إنجاز تاريخي ارتبط باسم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا.

وبات بيلينجهام أول لاعب منذ مارادونا ينجح في تسجيل هدفين خلال مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعدما سجل ثنائية أمام المكسيك في دور الـ16 خلال الفوز 3-2 قبل أن يكرر الأمر أمام النرويج في ربع النهائي ويمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل.

وكان مارادونا قد حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 عندما سجل هدفي الأرجنتين في الفوز على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي ثم أحرز ثنائية جديدة أمام بلجيكا في نصف النهائي ليقود منتخب بلاده في النهاية إلى التتويج باللقب العالمي عقب الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية.

بيلينجهام يتفوق على الجميع

فرض بيلينجهام نفسه كأحد أبرز نجوم مونديال 2026 بعدما أصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في صفوف المنتخب الإنجليزي متفوقًا حتى على قائد الفريق هاري كين.

وسجل لاعب ريال مدريد 6 أهداف خلال البطولة إلى جانب صناعة هدف وهي نفس الأرقام التي حققها هاري كين إلا أن بيلينجهام تفوق من حيث التأثير الفردي بعدما حصل على جائزة رجل المباراة في أربع مواجهات من أصل ست خاضتها إنجلترا حتى الآن.

ويعكس هذا التألق حجم التطور الذي شهده اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعدما انتقل من كونه موهبة واعدة إلى قائد حقيقي داخل الملعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

حلم اللقب الثاني يقترب

ويواصل منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة حيث ينتظر مواجهة قوية في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا بحثًا عن الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي الثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبينما تترقب الجماهير الإنجليزية استمرار رحلة المنتخب نحو استعادة أمجاد مونديال 1966 يبقى جود بيلينجهام هو الورقة الأهم في كتيبة "الأسود الثلاثة" بعدما أثبت أن الأرقام القياسية ليست سوى بداية لمسيرة لاعب يسعى لكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.

جود بيلينجهام بيلينجهام كأس العالم 2026 منتخب إنجلترا النرويج المنتخب الإنجليزي ليونيل ميسي ميسي مارادونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

ترشيحاتنا

خلال الفعالية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في قمة "تحول التعليم" بباريس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد