إيرادات الأفلام.. لعبة الكراسي الموسيقية بين محمد إمام وأحمد العوضي

تشهد دور العرض السينمائية ، منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام على إيه “، و«7dogs»، و«إذما» و"الكراش" وأخيرا فيلم القصص .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ، ليلة أمس.

فيلم صقر وكناريا

وحقق فيلم صقر وكناريا إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 6.141.998 جنيه.

الفيلم من بطولة محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

فيلم شمشون ودليلة

تمكن فيلم شمشون ودليلة من تحقيق إيرادات جيدة فى شباك التذاكر، ليلة أمس، بالسينمات المصرية.

وحقق فيلم شمشون دليلة ايرادات وصلت إلى 4.724.500 جنيه.

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs، الترتيب الثاني من إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 1.979.764 جنيه.

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره أحمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم الكلام على إيه

وحقق فيلم الكلام على إيه، 240.578 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

فيلم ابن مين فيهم

بينما حقق فيلم ابن مين فيهم إيردات بلغت قيمتها 182.296 جنيه.

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وتبدأ أحداثه بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري، وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف بإيراد بلغ 152.842 جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم القصص

بينما حقق فيلم القصص إيرادات وصلت الي 73.954 جنيه.

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

فيلم أسد

بينما حقق فيلم أسد، للفنان محمد رمضان ، 11.558 جنيه.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة.

فيلم الكراش

وحقق فيلم من بطولة الفنان أحمد داود، ايرادات بلغت 3601 جنيه.