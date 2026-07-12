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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معجب يفاجئ مايا دياب ويغني معها بحفلها الأخير في تركيا.. فيديو

حفل مايا دياب
حفل مايا دياب
أحمد إبراهيم
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ظهرت الفنانة مايا دياب، في مقطع فيديو قصير من حفلها الأخير في تركيا، بموقف عفوي مع أحد معجبيها. 

وخلال مقطع الفيديو، صعد معجب إلى المسرح بجوار مايا دياب، ليغني معها في موقف لفت الأنظار إليهما. 

أغاني مايا دياب

من جهة أخرى، طرحت مايا دياب مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قلبي قفلتو"، والتي لاقت رواجًا كبيرًا بين جمهورها.

وشاركت مقطعًا من الأغنية عبر حسابها، حيث تقول كلماتها:

"من زمان، قلبي كان، يعلق ويحب بسرعة

"من زمان، قلبي كان، من نظرة يحس بلمعة

"بحبك، صارت هالكلمة بعيدي

"ما بدي جروح جديدة

“قلبي قفلتو اليوم”

مايا دياب تهاجم السوشيال ميديا 

وقد هاجمت الفنانة مايا دياب، مشاهير السوشيال ميديا وظاهرة الأرباح الناتجة عنها.

وقالت مايا دياب، في عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على “إنستجرام”: “زمن الانحطاط على كل أنواعه، زمن كل شيء بلا قيمة عم بيعملوله قيمة، زمن كل أهبل على السوشيال ميديا بيصنف حالة أولى، قالوا مين فرعنك يا فرعون قال تفرعنت وما حدا ردني”.

وأضافت: “إيه نحنا هون اللي كنا نضحك عليهم صاروا، مش بس مشهورين وكمان التليفزيون بلبنان بطلعوا ضيف وبيعمل معه حلقة وبينشر الفضيلة مش بس على التليفون إنما أيضا على الشاشة الكبيرة، زمن رديء يلا بقول اللي عندي وبعطي نصائحه بينطروا رأيي المهبول، زمن ناس ما تعلمت وكملت علم طالعة تنصب حالها علينا دكتور أو أخصائي بشيء ممكن يؤذي الناس”.

وتابعت: “اللي مفكر إنه الزمن اليوم متطور أكثر من قبل بيكون غلطان، روحوا شوفوا القلاع والآثار كيف تعمرت اللي لليوم ما عرفوا كيف تم إنشاؤها، روحوا شوفوا كيف تم بناء الأهرامات شوفوا قوة وذكاء القدماء وكفى تحكوا عن إنجازات سخيفة وهبلة عم تخلي الأجيال بلا عمل وبلا رغبة بالإنتاج إلا على منصات بتعطيهم المال اللي ما كانوا شايفينه بحياتهم بطرق سريعة وسهلة، صاروا أصحاب ماركات وإملاك وهم ما بيعرفوا يفكوا الحرف، لوين بعد رايحين”. 

مايا دياب أغاني مايا دياب أعمال مايا دياب أخبار مايا دياب

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