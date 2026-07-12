الخارجية الكويتية: الاعتداءات الإيرانية نهج عدائي متكرر وأمننا وسيادتنا خط أحمر

أدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الكويتية صباح الأحد، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الاعتداءات تعكس "إصرارًا على نهج عدائي متكرر"، مشيرة إلى أنها تشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفتها لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وحذرت الخارجية الكويتية من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات وخفض التصعيد، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وشددت الكويت على أن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها "خط أحمر لا يقبل المساس"، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وصون سيادتها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.