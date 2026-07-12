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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت: اعتداءات إيران نهج عدائي متكرر وتشكل تصعيدا بالغ الخطورة

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
أ ش أ
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 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم؛ مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر، ويمثل انتهاكا جسيما لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الخارجية الكويتية، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة، من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الكويتية دولة الكويت القانون الدولي

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