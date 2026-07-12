هاجم الحكم.. تصريحات مدرب سويسرا بعد السقوط أمام الأرجنتين تشعل الجدل في المونديال

تحولت تصريحات مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، إلى حديث جماهير كرة القدم بعد خروج فريقه من ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، بعدما بدا موقفه من التحكيم مختلفًا تمامًا عما أعلنه قبل المباراة. فبعدما دافع عن نزاهة القرارات التحكيمية

وأكد أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) يضمن العدالة، خرج عقب اللقاء ليهاجم الحكم بشدة، معتبرًا أن قرار طرد بريل إيمبولو غيّر مجريات المباراة وحرم منتخبه من فرصة المنافسة على بطاقة التأهل.

وأعادت تصريحات مدرب منتخب سويسرا، إلى جانب اللقطة التحكيمية المثيرة، الجدل حول دور تقنية الفيديو في المباريات الكبرى، لتصبح مواجهة الأرجنتين وسويسرا واحدة من أكثر مباريات مونديال 2026 إثارة للنقاش.

ياكين يقع في التناقض.. دافع عن تحكيم الأرجنتين قبل المباراة وهاجمه بعد الإقصاء

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين، طُرح على المدير الفني لمنتخب سويسرا، مراد ياكين، سؤال بشأن الجدل الدائر حول خروج منتخب مصر، وما أثير من اتهامات بوجود مجاملات تحكيمية لصالح المنتخب الأرجنتيني.

ورد ياكين على تلك الانتقادات قائلًا: "المباريات تُدار بعدالة في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتبرير الأمور بعد نهاية المباراة أو توجيه الإهانات للآخرين لا يمت بصلة لمفهوم العدالة."

وأضاف المدرب السويسري، في رسالة واضحة، أن الاحتكام إلى القرارات التحكيمية المعتمدة هو الأساس، رافضًا تحميل الحكام مسؤولية نتائج المباريات أو الانسياق وراء الاتهامات التي تُثار عقب نهايتها.

مدرب سويسرا يبدّل موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائيأثار مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، الجدل بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، والتي جاءت مغايرة لموقفه السابق بشأن التحكيم.

وكان ياكين قد سُئل خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين عن الجدل المثار حول خروج منتخب مصر وما إذا كان بسبب مجاملات تحكيمية لصالح المنتخب الأرجنتيني، ليرد قائلًا: “المباريات تُدار بعدالة في وجود تقنية الفيديو، وتبرير الأمور بعد نهاية المباراة أو توجيه الإهانات للآخرين لا علاقة له بالعدالة.”



لكن عقب مباراة سويسرا والأرجنتين، انتقد المدرب السويسري أداء الحكم بعد طرد أحد لاعبيه، وقال: “لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون، وأمر غير مفهوم أن يتخذ الحكم قرارًا خاطئًا، وأعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، والإقصاء بهذه الطريقة يوجع كثيرًا.”

وأثارت تصريحات ياكين تفاعلًا واسعًا، بعدما اعتبر متابعون أن موقفه من التحكيم تغيّر عقب تعرض منتخبه لقرارات مثيرة للجدل خلال مواجهة الأرجنتين.

قرار الـVAR يشعل عاصفة في المونديال.. سويسرا تهاجم حكم مباراة الأرجنتين: كرة القدم لم تنتصر





تحولت مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل ليس بسبب النتيجة التي انتهت بفوز منتخب "راقصي التانجو" بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي وإنما بسبب القرار التحكيمي الذي قلب مجريات اللقاء وأشعل غضب البعثة السويسرية.

وأثار طرد المهاجم بريل إيمبولو في الدقيقة 72 عاصفة من الانتقادات بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتغيير قرار الحكم في لقطة اعتبرها لاعبو وجهاز منتخب سويسرا نقطة التحول الحقيقية التي منحت الأفضلية للأرجنتين في طريقها إلى نصف النهائي.

لقطة واحدة غيرت المباراة

وكانت المباراة تشير إلى التعادل 1-1 عندما دخل إيمبولو في كرة مشتركة مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس ليحتسب الحكم في البداية مخالفة لصالح المنتخب السويسري ويشهر بطاقة صفراء في وجه باريديس.

لكن حكم الفيديو المساعد استدعى الحكم لمراجعة اللقطة وبعد العودة إلى الشاشة تراجع عن قراره بعدما أظهرت الإعادة أن إيمبولو بدأ في السقوط قبل وجود أي احتكاك مؤثر مع باريديس ليعتبر الحكم أن مهاجم سويسرا حاول التحايل للحصول على مخالفة.



وبناءً على ذلك ألغى الإنذار الذي حصل عليه باريديس وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه إيمبولو بداعي التمثيل ليغادر مهاجم سويسرا أرض الملعب مطرودًا ويكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين في توقيت بالغ الحساسية.

ولم يتوقف تأثير القرار عند حدود النقص العددي إذ تمكن المنتخب الأرجنتيني من استغلال أفضلية اللاعب الزائد ليحسم اللقاء في الوقت الإضافي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويبلغ الدور نصف النهائي.

احتجاجات سويسرية واسعة

عقب نهاية المباراة انهالت الانتقادات من داخل معسكر المنتخب السويسري تجاه الطاقم التحكيمي حيث اعتبر اللاعبون والجهاز الفني أن قرار الطرد كان قاسيًا وأسهم بشكل مباشر في تغيير مسار المواجهة.

وقال لاعب الوسط فابيان ريدر إن ما حدث كان "كارثيًا" مؤكدًا أنه لا يفهم سبب استدعاء الحكم لمراجعة لقطة بهذا الشكل معتبرًا أن تقنية الفيديو تدخلت بصورة غير مبررة في قرار لم يكن يستوجب كل تلك التداعيات.

وأضاف أن حكم الفيديو المساعد لا ينبغي أن يغير مجريات مباراة بحجم ربع نهائي كأس العالم في لقطة مماثلة مشيرًا إلى أن الحكم كان يجب أن يستمر في قراره الأول دون تدخل.

مراد ياكين: القرار غير المباراة

من جانبه لم يخفِ مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا استياءه من القرارات التحكيمية مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل في فترات طويلة من المباراة وأن البطاقة الحمراء غيرت كل شيء.

وقال ياكين إن المنتخب السويسري كان يمر بأفضل فتراته خلال اللقاء وكان يستعد لإجراء تبديل هجومي بحثًا عن هدف الفوز قبل أن يأتي قرار الطرد ويقلب موازين المباراة.

وأضاف أن البطاقة الصفراء التي احتسبت في البداية لم تكن مبررة من الأساس مشيرًا إلى أنه لا يفهم كيف انتهى الأمر بطرد لاعبه بعد مراجعة تقنية الفيديو مؤكدًا أن الواقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح المدرب السويسري أن تحميل إيمبولو مسؤولية الخروج سيكون أمرًا غير عادل مشيرًا إلى أن اللاعب كان محطمًا نفسيًا بعد المباراة لأنه شعر بأنه حُرم من استكمال اللقاء في واحدة من أهم مباريات مسيرته.

كما أكد أن المنتخب السويسري رغم النقص العددي واصل القتال حتى النهاية وكان يأمل في الوصول إلى ركلات الترجيح خاصة أن الزخم النفسي كان يميل لصالح لاعبيه قبل واقعة الطرد.

كرة القدم لم تنتصر

وفي أكثر تصريحاته إثارة قال ياكين إن ما حدث لا يمكن اعتباره انتصارًا لكرة القدم موضحًا أنه لا يتحدث عن وجود مجاملة للأرجنتين لكنه يرى أن القرارات التحكيمية أثرت بشكل واضح على سير المباراة.

وأضاف أن الفريقين قدما مباراة مفتوحة وممتعة إلا أن النهاية جاءت بطريقة مؤسفة بالنسبة للمنتخب السويسري مختتمًا حديثه بالقول: "أعتقد أن كرة القدم لم تخرج منتصرة".

قانون نادر يعود إلى الواجهة

وأعادت الواقعة الجدل حول بروتوكول "الخطأ في تحديد الهوية" الذي يسمح لحكم الفيديو المساعد بالتدخل إذا تم توجيه بطاقة صفراء أو حمراء إلى لاعب غير مستحق للعقوبة.

وبعد مراجعة اللقطة اعتبر الحكم أن البطاقة كان يجب أن تُوجه إلى إيمبولو وليس إلى باريديس وهو ما أدى إلى إلغاء إنذار اللاعب الأرجنتيني ومنح المهاجم السويسري بطاقة صفراء ثانية انتهت بطرده.

وتعد هذه الواقعة من الحالات النادرة التي يُستخدم فيها هذا البروتوكول خلال منافسات كأس العالم وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى ملاءمة تطبيقه في مباريات الأدوار الإقصائية خاصة عندما يكون القرار سببًا مباشرًا في تغيير مجريات مواجهة بحجم ربع نهائي المونديال.

وبينما احتفلت الأرجنتين بالتأهل إلى نصف النهائي بقيت اللقطة التحكيمية محور الحديث عقب صافرة النهاية في ظل استمرار الجدل حول مدى صحة قرار الطرد وما إذا كانت تقنية الفيديو قد أنصفت العدالة التحكيمية أم أنها أصبحت صاحبة الكلمة الحاسمة في واحدة من أكثر مباريات مونديال 2026 إثارة للجدل بعد مباراة مصر والأرجنتين فى الجولة الماضية التى أثارت جدلا تحكيميا كبيرا أيضا بالغاء هدف لصالح منتخب مصر بداع وجود خطأ قبل احراز الهدف رغم أن كل أساطير العالم فى كرة القدم أكدوا صحة الكرة .

مدرب منتخب سويسرا ينتقد التحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين بكأس العالم



وجه مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا انتقادات قوية للتحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين في مباراة دور ربع النهائي بكأس العالم

وقال ياكين في تصريحات بعد المباراة : " لقد فرضنا أسلوبنا، وسيطرنا على مجريات اللعب، وكنا نحن من يُسيطر المباراة. ​ومع ذلك، جاءت البطاقة الحمراء؛ لقد عوقبنا بسبب قانون أراه من وجهة نظري غير مقبول تمامًا ولا أستطيع فهمه. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نُقصى من البطولة بهذه الطريقة، فلا أعتقد أننا كنا نستحق هذه النهاية اليوم.



وواصل مدرب سويسرا قائلا : في رأيي، فإن لاعبي فريقي هم الأبطال الحقيقيون؛ لقد وضعوا كل ما يملكون من قلب وشغف في أدائهم اليوم. أنا فخور بهم للغاية، وهم كذلك يشعرون بالفخر، ​لكن أن يتخذ الحكم هذا القرار الخاطئ ويتدخل بتلك الطريقة، فهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، إنها حالة تكررت كثيرًا في السابق، وكان يكتفي فيها بمنح بطاقة صفراء، وأراها من وجهة نظري خطأً غير مؤذٍ، هذا إن كان هناك خطأ من الأساس."

وأختتم المدرب قائلا : ​أعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، لكن هذا القانون دمر مباراتنا اليوم، وهو أمر مؤلم بشكل لا يصدق، الإقصاء بهذه الطريقة يوجع كثيرًا، ولسوء الحظ، علينا أن نتقبل الأمر الواقع، ​لكن يمكنني القول بأننا فخورون جدًا بما قدمناه من أداء خلال هذه البطولة، والآن، لقد خرجنا منها، وهذه هي الحقيقة المرة للأسف."

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين





شهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا، المقامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، حالة كبيرة من الجدل التحكيمي بعد قرار أثار غضب لاعبي المنتخب السويسري والجهاز الفني، في لقطة اعتبرها كثيرون نقطة تحوّل مؤثرة في مجريات اللقاء.



وجاءت الواقعة في الدقيقة السبعين، عندما احتسب حكم المباراة مخالفة خلال التحام بين لاعب الأرجنتين لياندرو باريديس ومهاجم سويسرا بريل إيمبولو، وأشهر البطاقة الصفراء في البداية في وجه باريديس، قبل أن يتلقى إشارة من غرفة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة مرة أخرى.

وتوجّه الحكم إلى شاشة المراجعة لمشاهدة اللقطة من أكثر من زاوية، وبعد التدقيق في تفاصيلها، قرر التراجع عن البطاقة الصفراء التي منحها للاعب الأرجنتيني، بعدما رأى أن إيمبولو تعمد السقوط داخل أرض الملعب في محاولة للحصول على مخالفة، وهو ما اعتبره تمثيلًا يستوجب العقوبة.

وعلى الفور أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه إيمبولو بسبب ادعاء السقوط، لتكون الإنذار الثاني الذي يحصل عليه مهاجم المنتخب السويسري خلال المباراة، ليعقبه مباشرة بالبطاقة الحمراء، ويغادر أرضية الملعب وسط اعتراضات قوية من لاعبي سويسرا.

وأثار القرار حالة من الغضب داخل صفوف المنتخب السويسري، حيث اندفع القائد جرانيت تشاكا للاحتجاج على الحكم، معبرًا عن رفضه لما حدث، معتبرًا أن القرارات التحكيمية جاءت في صالح المنتخب الأرجنتيني، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الملعب في الدقائق التالية.

ورغم محاولات لاعبي سويسرا الاعتراض على القرار، تمسك الحكم بقراره النهائي بعد مراجعة اللقطة، لتستكمل المباراة بعشرة لاعبين من الجانب السويسري، وهو ما منح الأرجنتين أفضلية عددية في مرحلة حاسمة من اللقاء.

وتحولت الواقعة إلى محور اهتمام الجماهير والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار الحكم باعتباره تطبيقًا صحيحًا للقانون، وبين من رأى أن الطرد كان قاسيًا وأثر بشكل مباشر على فرص المنتخب السويسري في مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.