انقلاب سيارة ملاكي 3 مرات أمام ديوان محافظة بورسعيد وسط ذهول المارة

شهد محيط ديوان محافظة بورسعيد، حادثًا مروعًا بعدما فقد قائد سيارة ملاكي السيطرة عليها، فاصطدمت بالسور الحديدي الفاصل بين طريقي الذهاب والإياب، قبل أن تخترقه وتعبر إلى الاتجاه المقابل، ثم تنقلب 3 مرات متتالية وسط حالة من الذهول بين المواطنين.

انقلاب سيارة ملاكي 3 مرات أمام ديوان عام محافظة بورسعيد وسط ذهول المارة

وأثار الحادث حالة من الرعب بين المارة وقائدي السيارات، خاصة أن الواقعة شهدت تحطم أجزاء من الحواجز الحديدية نتيجة قوة الاصطدام، بينما حال خلو الطريق المقابل في تلك اللحظات دون وقوع تصادمات مع سيارات أخرى، وهو ما جنب المنطقة كارثة محققة.

وسارع عدد من المواطنين إلى موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة، فيما انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرضت الجهات المختصة كردونًا بمحيط السيارة لحين التعامل مع آثار الحادث، ولم يسفر الحادث عن اصابات.

وبدأت الجهات المختصة أعمال رفع السيارة وإزالة الحطام وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.