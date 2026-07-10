انتفاضة شاملة لرفع كفاءة أحياء بورسعيد وبورفؤاد.. صور

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد جولات وحملات مكثفة حققت نتائج واسعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الرقعة الخضراء تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مع فرض الانضباط التام بالشارع وتطهيره من التعديات، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية

السكرتير العام المساعد يقود حملة مكبرة لملاحقة "النباشين" ومصادرة أدوات الفرز العشوائي بالشوارع

قاد عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة ميدانية مكبرة استهدفت مجابهة ظاهرة الفرز العشوائي وملاحقة "النباشين" بنطاق شوارع المحافظة، وذلك لإحكام الانضباط البيئي ومنع تشويه المظهر الحضاري:



ضبط ومصادرة ٩ حالات:

أسفرت الحملة عن التعامل الفوري وضبط وإنهاء أعمال الفرز المخالف لعدد ٩ حالات لـ "نباشين" أثناء قيامهم بتفريغ حاويات النظافة وتخريب المظهر العام بالشوارع.

مدينة بورفؤاد.. منظومة ري حديثة لتعزيز الاستدامة وحملة حازمة لشعار "آخر المقهى باب المحل"

أعلنت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف الشقين البيئي والإنضباطي بالمدينة:



بيئة مستدامة ومظهر حضاري:

أوضحت رئيسة المدينة أن أجهزة التطوير تعمل وفق مخطط مدروس لتوسيع الرقعة الخضراء بالمحاور والميادين، مع استحداث نظم ري للمسطحات بأحدث التقنيات للحفاظ عليها والحد من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى زراعة أنواع متعددة من الأشجار المثمرة والزينة لضمان نموها بشكل صحي ودائم.

مواجهة تعديات المقاهي:

وفي سياق متصل، وجهت رئيسة المدينة بالبدء في اتخاذ إجراءات حاسمة والإزالة الفورية لكافة تعديات المقاهي بمساكن الحزب الوطني "الجامعة"، مشددة لأصحاب المقاهي على أن «آخر المقهى باب المحل»، وفتح الطرق والممرات لكونها محورًا مروريًا للمشاه والسيارات.

حي الشرق.. ضبط ٣٠٠ كجم مأكولات بحرية وكفتة فاسدة وتشميع ٦ محال تعمل بدون ترخيص

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، بمرافقة نائبي رئيس الحي وسكرتير الحي، حملات تفتيشية وانضباطية موسعة



حماية الأمن الغذائي: بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري،.

أسفرت الحملة على المطاعم عن ضبط ٢٠٠ كيلو جرام مأكولات بحرية، و١٠٠ كيلو جرام عجينة كفتة متغيرة الخواص الطبيعية ومخالفة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

حي العرب.. حملة نظافة مكثفة واستجابة فورية لشكاوى أهالي "السلام تمليك"

تابعت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، أعمال الحملات اليومية للارتقاء بالنظافة العامة والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر":

حل شكوى العمارة ١٣٨: دفعت الأجهزة التنفيذية بالمعدات اللازمة لمعاينة والتعامل مع شكوى ميدانية فورية لواردة من سكان العمارة رقم ١٣٨ بمنطقة السلام تمليك وإزالة أسبابها.

حي المناخ.. حملة ليلية مكبرة لإعادة الانضباط بشارعي سعد زغلول ونبيه

في إطار جهود حي المناخ لتنفيذ خطة الانضباط بالشارع خلال موسم صيف ٢٠٢٦،

ترأست شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، حملة ليلية موسعة بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات:



توسعة الشوارع المحورية:

استهدفت الحملة شارعي سعد زغلول (الثلاثيني سابقاً) ونبيه، حيث نجحت في إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة والتعديات المعيقة لحركة السير.

حي الزهور.. تهيئة محيط مكتبة وحديقة الطفل استعداداً لقافلة العيون الطبية المجانية

أجرى المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، جولة ميدانية تفقدية لمتابعة مستويات النظافة والتهيئة العامة بالقطاعات الخدمية بنطاق الحي:



تجهيز موقع الفعالية:

تابع رئيس الحي أعمال رفع المخلفات والقمامة بمحيط مكتبة وحديقة الطفل، موجهاً بتسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

حي الضواحي.. "الوالي" يضرب بيد من حديد ويزيل إشغالات الحرفيين وشارع ٢٣ ديسمبر

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة وموسعة بحضور نائبي رئيس الحي والفريق الميداني لإدارة الإشغالات باستخدام معدات الحي، لفرض التنمية المستدامة:



حصاد المصادرات:

استهدفت الحملة منطقة الحرفيين بفاطمة الزهراء وشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفرت عن إزالة كاملة لفروشات بيع الخضروات والفاكهة، والاستندات الحديدية، بجانب مصادرة فتارين العرض والبنوك الخشبية الواقفة بنهر الطريق.

حي الجنوب.. إزالة الأكشاك المخالفة ومغاسل السيارات العشوائية بمنطقة محمد مهران

بناءً على توجيهات وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، واصلت إدارة الإشغالات تنفيذ حملاتها المكبرة لإعادة الانضباط وتلبية نداءات المواطنين بالحي:



استجابة لشكاوى السكان:

تحركت الحملة فوراً استجابة للشكاوى المقدمة من سكان العمارتين رقم (٤٠) و(٤٦) بمنطقة محمد مهران.

تطهير المنطقة:

أسفرت جهود الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والإنشاءات المخالفة بما في ذلك الأكشاك العشوائية، وإزالة كاملة لجميع مغاسل السجاد والسيارات غير المرخصة التي تعوق الحركة وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حي غرب.. رفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة والقديمة والتنبيه بمنع مسببات الحرائق

تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال منظومة النظافة اليومية لرفع كفاءة قطاع المقابر، بمتابعة ميدانية لجهود عمال تحسين البيئة التابعين لشركة "نهضة مصر":



تجريف وتجميل الجبانة:

أسفرت الحملة عن إزالة كميات كبيرة من الردش، الرمال، القمامة، الخوص، والحشائش من الشوارع الرئيسية والجانبية بمقابر بورسعيد القديمة والجديدة لإضفاء لمسة جمالية هادئة.

وحدة الرصد البيئي.. "لمياء الجيار" تتابع منظومة النظافة بعدد من الأحياء وتشن حملات موازية لضبط "النباشين"

تحت إشراف لمياء الجيار رئيسة وحدة الرصد البيئي بمحافظة بورسعيد

متابعة جودة النظافة بالأحياء:

قامت رئيسة وحدة الرصد البيئي بالمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة العامة، والكنس، ورفع حاويات القمامة أولاً بأول بعدد من أحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركة "نهضة مصر"، للتأكد من خلو الشوارع الرئيسية والفرعية من أي تراكمات للمخلفات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.