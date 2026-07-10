محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمدينة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد وشركة النظافة، لضمان تنفيذ أعمال النظافة بكفاءة وعلى مدار اليوم، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

محافظ بورسعيد يشدد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة

وأكد المحافظ أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة النظافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والالتزام بالمظهر الحضاري، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.