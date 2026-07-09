حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد| صور

شهد شادر عزام بمنطقة سوق السمك جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اندلاع حريق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من موقع الحريق، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا إلى إبلاغ قوات الحماية المدنية للتعامل مع الموقف.

حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد

وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة، بينما واصل رجال الإطفاء جهودهم للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وشهد محيط الحريق حالة من الاستنفار، إذ فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط الموقع لتأمين المواطنين وتيسير حركة سيارات الإطفاء، فيما تابع عدد كبير من الأهالي عمليات الإخماد من مسافات آمنة، وسط تصاعد كثيف للدخان من موقع الحريق.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شادر عزام بمنطقة سوق السمك، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة مدعومة بسيارات الإطفاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.

وفي الوقت نفسه، جرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق، وبيان أسبابه، وحصر أي تلفيات قد تكون نجمت عنه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف أسباب اندلاع الحريق.