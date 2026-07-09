قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يوجه بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها بلجان الثانوية العامة اليوم
الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
محمد نصر: كنا على بعد دقائق من أعظم فرحة في تاريخ الكرة المصرية
وفاة طبيب داخل المستشفى.. جمال شعبان يكشف الفارق بين السكتة القلبية والتوقف المفاجئ للقلب
الثانوية العامة 2026| بدء امتحان الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ لأدبي
طقس الخميس.. أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء وشبورة صباحية وفرص أمطار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا
بعد انتهاء موسم الأضاحي.. ماذا حدث لأسعار اللحوم والماشية؟ خاص
التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة
تفتيش لجان الثانوية العامة من الداخل للتأكد من خلوها من وسائل الغش قبل “الفيزياء والتاريخ”
وزير التعليم يتابع وصول أسئلة فيزياء وتاريخ الثانوية العامة ويوجه بعدم تأخير توزيعها باللجان
بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد| صور

حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد
حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد شادر عزام بمنطقة سوق السمك جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اندلاع حريق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من موقع الحريق، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا إلى إبلاغ قوات الحماية المدنية للتعامل مع الموقف.

حريق بمنطقة سوق السمك في شادر عزام جنوب بورسعيد 

وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة، بينما واصل رجال الإطفاء جهودهم للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وشهد محيط الحريق حالة من الاستنفار، إذ فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط الموقع لتأمين المواطنين وتيسير حركة سيارات الإطفاء، فيما تابع عدد كبير من الأهالي عمليات الإخماد من مسافات آمنة، وسط تصاعد كثيف للدخان من موقع الحريق.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شادر عزام بمنطقة سوق السمك، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة مدعومة بسيارات الإطفاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.

وفي الوقت نفسه، جرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق، وبيان أسبابه، وحصر أي تلفيات قد تكون نجمت عنه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف أسباب اندلاع الحريق.

بورسعيد جنوب بورسعيد شادر عزام الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

مودريتش

مودريتش يفتح النار على تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: ما حدث كان كارثة

ترشيحاتنا

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

غضب الشمس

غضب الشمس يقترب.. عاصفة حارة قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد وداع المونديال

بالصور

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد