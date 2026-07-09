بورسعيد.. استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحميدي بحي العرب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، استكمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحميدي، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة

محافظ بورسعيد يتفقد استكمال أعمال التطوير

وتابع محافظ بورسعيد مراحل تنفيذ أعمال التطوير، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول نسب الإنجاز وخطة العمل خلال المرحلة الحالية، حيث تشمل الأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وأعمال الرصف، وتحسين منظومة الإنارة، وتنسيق الموقع العام، وإعادة تأهيل الأرصفة والواجهات بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة تكثيف معدلات العمل، والدفع بالمزيد من المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير شارع الحميدي تأتي ضمن رؤية المحافظة لإعادة إحياء المناطق التاريخية والتجارية، واستعادة رونقها ورواجها الاقتصادي والسياحي، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز الذي تتمتع به المنطقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الهوية الحضارية لمدينة بورسعيد.