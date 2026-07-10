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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يوجه رسالة للجماهير : هذا الشعب يستحق أن نقاتل من أجله

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي رسالة مؤثرة للجماهير المصرية بعد الاستقبال الجماهيري الكبير لمنتخب مصر عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة له من فوق الحافلة وسط حشود جماهيرية ضخمة، وعلق قائلاً:"هذا الشعب .. يستحق أن نقاتل من أجله":

واضاف عاشور:"من القلب كل الشكر لشعب مصر العظيم ".


كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في مونديال 2026.

واختتم منتخب مصر مشواره في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

إمام عاشور لاعب منتخب مصر منتخب مصر الفراعنة لمنتخب مصر بطولة كأس العالم

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