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العميد يرفع علم فلسطين في احتفالات منتخب مصر.. وهيئة البث الإسرائيلية تبرز المشهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العميد يرفع علم فلسطين في احتفالات منتخب مصر.. وهيئة البث الإسرائيلية تبرز المشهد

العميد حسام حسن يرفع علم فلسطين
العميد حسام حسن يرفع علم فلسطين
فرناس حفظي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سلطت هيئة البث الإسرائيلية، الضوء، على مشهد رفع المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، علم فلسطين، خلال الاستقبال الجماهيري الذي حظيت به بعثة "الفراعنة" لدى وصولها إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت اللقطة وسط احتفالات شعبية حاشدة شارك فيها آلاف المصريين والسياح، حيث استُقبل لاعبو المنتخب والجهاز الفني بحفاوة كبيرة، في أجواء اتسمت بالطابع الوطني، مع رفع الأعلام المصرية والفلسطينية وترديد هتافات داعمة للقضية الفلسطينية.

وأبرزت وسائل إعلام إسرائيلية، المشهد؛ باعتباره من أبرز اللقطات التي رافقت مراسم استقبال المنتخب المصري، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا احتفاءً بالإنجاز الذي حققه "الفراعنة" في مونديال 2026.

وشهدت الاحتفالات أيضا، تفاعلا كبيرا من الجماهير مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني، يتقدمهم حسام حسن وإبراهيم حسن، وسط أجواء احتفالية امتدت في مدينة العلمين الجديدة.

هيئة البث الإسرائيلية منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 المدير الفني لمنتخب مصر

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