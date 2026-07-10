برلماني: احتفالات المنتخب بالعلمين تؤكد نجاح الجمهورية الجديدة في توزيع التنمية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاستقبال الشعبي والرسمي الحاشد الذي حظي به المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة العلمين الجديدة، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم، يحمل رسائل تتجاوز الاحتفاء الرياضي، ليعكس نجاح الدولة المصرية في بناء مدن جديدة أصبحت قادرة على استضافة الفعاليات الوطنية الكبرى، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية على أعلى مستوى.

احتفال المنتخب

وأوضح كشر، في بيان، أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال أبطال المنتخب الوطني يجسد رؤية الدولة في إعادة رسم الخريطة العمرانية والتنموية لمصر، بحيث لا تظل الفعاليات القومية والمناسبات الكبرى حكرًا على العاصمة، وإنما تمتد إلى المدن الجديدة التي أصبحت مراكز حقيقية للحياة والاستثمار والسياحة والثقافة والرياضة، مؤكدًا أن "مصر لم تعد مدينة واحدة"، بل أصبحت تمتلك شبكة متكاملة من المدن القادرة على قيادة المستقبل.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن ما شهدته العلمين الجديدة من احتفالات وتنظيم جماهيري يعكس اتساع الخريطة اللوجستية للدولة المصرية، بعد الطفرة الكبيرة في مشروعات الطرق والمحاور والمطارات وشبكات النقل، وهو ما أتاح سهولة الوصول إلى المدن الجديدة واستضافتها لأحداث محلية وإقليمية ودولية بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذه البنية تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

منتخب مصر

وأضاف أن الرياضة أصبحت اليوم إحدى أدوات التنمية الشاملة، فلم تعد البطولات والاحتفالات مجرد مناسبات رياضية، وإنما تحولت إلى وسيلة فعالة للترويج للمدن الجديدة وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة قادرة على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد كشر أن مشهد الجماهير المصرية وهي تحتشد في العلمين الجديدة للاحتفاء بمنتخبها الوطني يعكس نجاح الدولة في دمج المشروعات القومية مع الحياة اليومية للمواطنين، بحيث تصبح المدن الجديدة مراكز نابضة بالحياة وليست مجرد تجمعات عمرانية، وهو ما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة التي تستهدف بناء الإنسان إلى جانب بناء المكان.



وأكد أن استقبال المنتخب الوطني في العلمين الجديدة يمثل رسالة واضحة بأن مشروع التنمية المصري يسير في مسار متكامل، يجمع بين التنمية العمرانية والاقتصادية والرياضية والثقافية، ويؤكد أن المدن الجديدة أصبحت جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومنصة لاستقبال الإنجازات والاحتفاء بها، بما يعكس رؤية الدولة نحو جمهورية حديثة تتوزع فيها فرص التنمية والنجاح على مختلف أنحاء البلاد.