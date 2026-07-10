خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن السيناريو المتوقع حال موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن مصر قد تشارك بثلاثة أندية في كل بطولة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ثلاث أندية من مصر والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وتونس في دوري أبطال أفريقيا وفي الكونفدرالية، وكده الزمالك وبيراميدز والأهلي في دوري الأبطال، وزد وسيراميكا والمصري في الكونفدرالية."

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن رئيسه هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح اتحاد الكرة أن الطلب يأتي في ضوء الإنجازات التي حققتها المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن رفع عدد الأندية المشاركة لبعض الاتحادات، وفقًا لمعايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية.

وأضاف البيان أن الأندية الإضافية، حال اعتماد المقترح، ستبدأ مشاركتها من الأدوار التمهيدية للبطولتين.