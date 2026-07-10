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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
آية التيجي
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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات باردة وسهلة التحضير، ويعد أيس كريم الشهد والكنتالوب من أكثر الحلويات المنعشة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وطعم غني بالفواكه الطبيعية.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مبتكرة لتحضير أيس كريم الشهد والكنتالوب، تعتمد على تجميد الفاكهة ثم مزجها مع كريمة الخفق والسكر البودرة للحصول على قوام كريمي ومذاق منعش، مع تقديمها داخل أنصاف الثمار لتمنحها شكلاً جذابًا يناسب التجمعات العائلية والمناسبات الصيفية.

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

المكونات:

ثمرة شهد.

ثمرة كنتالوب.

كريمة خفق.

سكر بودرة حسب الرغبة.

لون طعام أصفر.

لون طعام أخضر.

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

خطوات التحضير:

ـ تُغسل ثمرتا الشهد والكنتالوب جيدًا، ثم تُقسم كل ثمرة إلى نصفين مع إزالة البذور.

ـ تُوضع أنصاف الثمار في الفريزر حتى تتجمد تمامًا.

ـ يُؤخذ جزء من لب الشهد والكنتالوب ويُمزج مع كريمة الخفق والسكر البودرة.

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

ـ يُضاف القليل من لون الطعام الأصفر والأخضر للحصول على لون مميز، ويُقلب الخليط حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

ـ يُملأ مكان البذور في أنصاف الثمار بالخليط الكريمي.

ـ يُقدم أيس كريم الشهد والكنتالوب في أكواب التقديم أو فوق بسكويت الآيس كريم، مع إمكانية تزيينه بقطع الفاكهة الطازجة.

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

ويتميز أيس كريم الشهد والكنتالوب بأنه يجمع بين المذاق الحلو الطبيعي للفاكهة والقوام الكريمي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتحلية خفيفة ومنعشة خلال أيام الصيف الحارة، كما يمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

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طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

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