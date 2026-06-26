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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
آية التيجي

تعد النايتي كيك من الحلويات المنزلية الشهيرة التي تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، فضلاً عن قوامها الإسفنجي الهش الذي يجعلها خياراً مثالياً لتقديمها في المناسبات العائلية أو مع فنجان الشاي والقهوة.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة تحضير النايتي كيك بخطوات سهلة، دون الحاجة إلى استخدام الزيت أو الحليب، ما يمنحها قواماً خفيفاً ومذاقاً مميزاً يشبه الحلويات الجاهزة.

طريقة عمل النايتي كيك

طريقة عمل النايتي كيك

مقادير النايتي كيك:
5 بيضات.
كوب إلا ربع من السكر.
ملعقة صغيرة فانيليا.
كوب ونصف من الدقيق المنخول.
ثلاثة أرباع باكو بيكنج بودر.


مقادير الحشو والتزيين:
شربات خفيف وبارد.
شوكولاتة حليب سايحة.
مربى حسب الرغبة.
سوداني مجروش.

طريقة عمل النايتي كيك

طريقة عمل النايتي كيك خطوة بخطوة:
ـ في وعاء عميق، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح هشاً وفاتح اللون.

ـ بعد ذلك، يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم يُضاف تدريجياً إلى خليط البيض مع التقليب برفق من أسفل إلى أعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط، وهو السر الأساسي للحصول على قوام إسفنجي ناجح.

ـ يُفرد الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم يُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 15 دقيقة تقريباً أو حتى تمام النضج.

ـ وبعد أن تبرد الكيكة تماماً، تُسقى بالشربات البارد، ثم تُحشى بطبقة من الكريمة المخفوقة والمربى، وتُقطع إلى مستطيلات متساوية قبل تغطيتها بالشوكولاتة والسوداني المجروش.

طريقة عمل النايتي كيك

نصائح لنجاح النايتي كيك

وينصح بعدم المبالغة في تقليب الدقيق حتى لا يفقد الخليط الهواء المسؤول عن هشاشة الكيك، كما يفضل استخدام شربات خفيف حتى لا تصبح الكيكة رطبة بشكل زائد.

ويمكن تنويع الحشوات بإضافة الشوكولاتة القابلة للدهن أو صوص الكراميل أو الفواكه الطازجة للحصول على نكهات مختلفة تناسب جميع أفراد الأسرة.
وتعتبر النايتي كيك من الوصفات الاقتصادية التي تجمع بين سهولة التحضير والطعم الشهي، ما يجعلها من أكثر وصفات الحلويات المنزلية طلباً بين ربات البيوت.

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طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك

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