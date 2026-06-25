طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يأتي موهيتو الفراولة بالجيلي والسفن أب كواحد المشروبات الباردة المنعشة التي تجمع بين المذاق الشهي والشكل الجذاب، بفضل طبقاته الملونة ونكهته المنعشة.

وقدمت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة عمل موهيتو بالجيلي والصودا سهلة التحضير في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

مكونات موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا:

باكيت جيلي فراولة.

كوب ماء مغلي.

لتر من أي مشروب صودا غازي.

أوراق نعناع طازجة.

ثلج مجروش.

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

طريقة تحضير موهيتو الفراولة بالجيلي:

ـ في البداية، يُذاب باكيت جيلي الفراولة في كوب من الماء المغلي مع التقليب جيداً حتى يذوب تماماً، ثم يُترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة.

ـ بعد ذلك، يُوزع الجيلي داخل أكواب التقديم بحيث يملأ نحو ربع الكوب، ثم يُضاف الثلج المجروش فوقه، مع وضع أوراق النعناع الطازجة وشرائح الليمون حسب الرغبة.

ـ وفي الخطوة الأخيرة، يُسكب مشروب الصودا ببطء داخل الكوب حتى يمتلئ، لتتكون طبقات مميزة باللونين الأحمر والأبيض تمنح المشروب شكلاً جذاباً ومناسباً للتقديم في المناسبات والتجمعات العائلية.

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

نصائح لتقديم موهيتو الفراولة

ويمكن تزيين الأكواب بشرائح الفراولة الطازجة أو أوراق النعناع للحصول على مظهر أكثر أناقة، كما يمكن إضافة مكعبات ثلج ملونة أو استخدام نكهات جيلي مختلفة مثل التوت أو الكرز لإضفاء تنوع على المشروب.

ويعد موهيتو الفراولة بالجيلي والسفن أب خياراً مثالياً لمحبي المشروبات الباردة، حيث يجمع بين الطعم المنعش والمظهر العصري الذي يجعله من أبرز مشروبات الصيف لعام 2026.