زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

لا يزال زيت جوز الهند من أكثر المنتجات الصحية إثارة للجدل حول العالم، فبينما يراه البعض "غذاءً خارقًا" بفضل فوائده المحتملة للصحة والدماغ والبشرة، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناوله بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي قد تؤثر على صحة القلب ومستويات الكوليسترول.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الإقبال على زيت جوز الهند، حيث أصبح مكونًا شائعًا في الطهي والمشروبات والعناية بالبشرة والأسنان، مدعومًا بتوصيات عدد من المشاهير والمؤثرين في مجال الصحة.



ويتميز زيت جوز الهند بتركيبته الغنية بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، وهي نوع من الدهون يتم امتصاصه بسرعة وتحويله إلى طاقة داخل الكبد، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويشير خبراء التغذية إلى أن هذه المركبات تنتج أجسامًا كيتونية يمكن للدماغ استخدامها كمصدر بديل للطاقة، ما قد يساعد في دعم الوظائف الإدراكية والتركيز على المدى القصير.

كما يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E المضاد للأكسدة، الذي يساهم في دعم صحة الجلد والشعر، بالإضافة إلى كميات محدودة من فيتامين K الضروري لعملية تخثر الدم.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

هل يرفع زيت جوز الهند الكوليسترول؟

رغم فوائده المحتملة، يثير زيت جوز الهند والكوليسترول جدلًا واسعًا بين الخبراء، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) إلى جانب زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

ويحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الدهون المشبعة تفوق الموجودة في الزبدة، ما دفع بعض خبراء القلب إلى التحذير من الإفراط في استهلاكه، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ومع ذلك، يؤكد متخصصون أن تناوله بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن قد لا يشكل خطرًا صحيًا لدى معظم الأشخاص الأصحاء.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

زيت جوز الهند والطهي.. هل هو الخيار الأفضل؟

ويُعد زيت جوز الهند من الزيوت المستقرة حراريًا، ما يجعله مناسبًا للطهي على درجات حرارة مرتفعة مقارنة ببعض الزيوت النباتية الأخرى.

ويشرح الخبراء أن تركيبته الكيميائية تساعده على مقاومة الأكسدة والتحلل عند التسخين، وهو ما يجعله خيارًا شائعًا للقلي والخبز والطهي اليومي.

ولكنهم يشددون على أن زيت الزيتون البكر الممتاز لا يزال يتفوق من حيث محتواه من مضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

فوائد زيت جوز الهند للعناية بالفم

ومن أشهر استخدامات زيت جوز الهند ما يُعرف بـ"المضمضة الزيتية"، وهي ممارسة تعتمد على تحريك الزيت داخل الفم لعدة دقائق.

ويُعتقد أن حمض اللوريك الموجود في الزيت يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ما قد يساعد في تقليل تراكم البلاك وتحسين صحة اللثة عند استخدامه بجانب تنظيف الأسنان والخيط الطبي.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

هل يساعد زيت جوز الهند على إنقاص الوزن؟

وانتشرت خلال السنوات الماضية وصفات تعتمد على إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة فيما يعرف بالقهوة المضادة للرصاص أو "Bulletproof Coffee"، مع ادعاءات بأنها تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الأدلة العلمية الداعمة لهذه الفوائد لا تزال محدودة، وأن إضافة كميات كبيرة من الدهون إلى المشروبات لا تُعد بديلًا عن تناول وجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

نصائح لاستخدام زيت جوز الهند بشكل صحي

ينصح الخبراء بالالتزام بالاعتدال عند استخدام زيت جوز الهند، وذلك من خلال:

ـ استخدامه بكميات معتدلة في الطهي.

ـ عدم الاعتماد عليه كمصدر أساسي للدهون.

ـ التنويع بين الزيوت الصحية المختلفة.

ـ تجنب الإفراط في إضافته إلى المشروبات.

ـ استشارة الطبيب لمرضى القلب وارتفاع الكوليسترول.