بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

أثارت الأنباء المتداولة حول إصابة الإعلامي واللاعب السابق أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، خاصة أن الجلطات الدماغية تعد من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب التدخل السريع لتجنب المضاعفات الخطيرة.

مشاهير تعرضوا لجلطات دماغية

ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبًا بكبار السن، فإن عدداً من المشاهير والرياضيين حول العالم تعرضوا لها في مراحل عمرية مختلفة، وتمكن بعضهم من التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد رحلة علاج وتأهيل طويلة، ومن أبرزهم:

ـ شارون ستون:

كشفت الممثلة الأمريكية الشهيرة عن تعرضها لسكتة دماغية وتمدد بالأوعية الدموية عام 2001، وخضعت لفترة علاج وتأهيل استمرت عدة أشهر قبل أن تستعيد نشاطها الفني.

ـ لوك بيري:

تعرض الممثل الأمريكي الراحل لسكتة دماغية مفاجئة عام 2019، قبل أن يتوفى بعد أيام متأثرًا بمضاعفاتها.

ـ إميليا كلارك:

نجمة مسلسل "صراع العروش" عانت من مشكلات خطيرة في الأوعية الدموية بالمخ وخضعت لعمليات جراحية دقيقة بعد تعرضها لنزيف دماغي أثناء فترة شبابها.

إميليا كلارك

رياضيون واجهوا السكتة الدماغية

ـ بيليه:

عانى أسطورة كرة القدم البرازيلية من أزمات صحية متعددة خلال السنوات الأخيرة من حياته، من بينها مشكلات مرتبطة بالدورة الدموية والمخ.

ـ فرناندو ريكسن:

لاعب منتخب هولندا السابق واجه تحديات صحية كبيرة أثرت على مسيرته الرياضية، وسلطت الضوء على أهمية الفحص الطبي المستمر للرياضيين.

فرناندو ريكسن

حالات رياضية أخرى

وشهدت السنوات الأخيرة تسجيل عدد من حالات السكتات الدماغية بين رياضيين محترفين ومتقاعدين، ما دفع الخبراء للتأكيد على أهمية متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وصحة القلب بانتظام.

الجلطة الدماغية

ما هي أعراض الجلطة الدماغية؟

ويؤكد الأطباء أن سرعة اكتشاف الأعراض تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ المريض وتقليل تلف خلايا المخ، ومن أبرز العلامات التحذيرية:

ـ ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

ـ صعوبة مفاجئة في الكلام أو فهم الحديث.

ـ فقدان التوازن أو الدوخة الشديدة.

ـ اضطرابات مفاجئة في الرؤية.

ـ صداع شديد ومفاجئ دون سبب واضح.

الجلطة الدماغية

متى يجب طلب الإسعاف؟

ويشدد الأطباء على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ظهور أي من أعراض السكتة الدماغية، لأن الساعات الأولى تعد العامل الأهم في نجاح العلاج وتقليل المضاعفات طويلة المدى.

الجلطة الدماغية

كيف يمكن الوقاية من الجلطات الدماغية؟

ويمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال:

ـ السيطرة على ضغط الدم.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ علاج مرض السكري والكوليسترول المرتفع.

ـ إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

أحمد حسام ميدو

وتعيد إصابة أحمد حسام ميدو تسليط الضوء على أهمية الانتباه لأعراض الجلطة الدماغية وعدم تجاهل العلامات التحذيرية، إذ يمكن للتدخل السريع أن يحدث فارقًا كبيرًا في فرص التعافي والنجاة.