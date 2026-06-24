علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون ألمان عن علاج مبتكر قد يساهم في تخفيف آلام خشونة الركبة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، ما يمنح الأمل لملايين المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي حول العالم.

ما هي خشونة الركبة؟

وأوضح الباحثون أن العلاج الجديد، المعروف باسم انصمام الشرايين الركبية (Genicular Artery Embolisation - GAE)، يعتمد على تقنية طفيفة التوغل تستهدف الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تتكون حول مفصل الركبة وتساهم في زيادة الالتهاب والألم.

وتُعد خشونة الركبة أو التهاب المفاصل التنكسي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهي تتسبب في أعراض مزعجة تشمل:

آلام مستمرة في الركبة.

تيبس المفصل.

التورم والالتهاب.

صعوبة الحركة.

انخفاض القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

ووفقًا للتقديرات، يعاني أكثر من 365 مليون شخص حول العالم من هذا المرض، بينما يصيب الملايين في مختلف الدول نتيجة التقدم في العمر أو زيادة الوزن أو الإصابات السابقة.

خشونة الركبة

كيف يعمل العلاج الجديد؟

أثناء الإجراء، يقوم طبيب الأشعة التداخلية بإدخال قسطرة دقيقة إلى الأوعية الدموية غير الطبيعية المحيطة بالمفصل، ثم يحقن جسيمات دقيقة قابلة للامتصاص تعمل على إغلاق هذه الأوعية مؤقتًا.

ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب وتحجيم الإشارات العصبية المرتبطة بالألم، ما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في أعراض المرض.

وأشار الباحثون إلى أن الجسيمات المستخدمة مصنوعة من مادة جيلاتينية قابلة للتحلل، وتذوب بعد ساعات قليلة من أداء وظيفتها العلاجية.

خشونة الركبة

نتائج الدراسة

وشملت الدراسة 194 مريضًا يعانون من آلام الركبة الناتجة عن خشونة المفاصل، بمتوسط عمر بلغ 69 عامًا، وكان جميع المشاركين قد فشلوا في تحقيق تحسن كافٍ من العلاجات التقليدية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأظهرت النتائج أن:

متوسط شدة الألم انخفض من 7 درجات إلى 4 درجات بعد ستة أسابيع فقط.

تراجع الألم إلى 3 درجات خلال المتابعة بعد 6 أشهر و12 شهرًا.

تحسنت القدرة على الحركة والأنشطة اليومية بشكل ملحوظ.

ارتفعت معدلات جودة الحياة لأكثر من الضعف لدى بعض المرضى.

تحسنت القدرة على ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية.

خشونة الركبة

بديل بين الحقن والجراحة

وقال الباحث الرئيسي للدراسة، فلوريان فليكنشتاين، إن العديد من المرضى يجدون أنفسهم في "فجوة علاجية" بين العلاجات التحفظية مثل الأدوية والحقن، وبين جراحة استبدال المفصل التي قد لا تكون مناسبة لبعض الحالات.

وأضاف أن هذا الإجراء قد يمثل خيارًا جديدًا وفعالًا للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية ويرغبون في تأجيل الجراحة أو تجنبها.

خشونة الركبة

هل يمكن أن يغير مسار المرض؟

ويرى الباحثون أن تقنية انصمام الشرايين الركبية قد لا تقتصر فوائدها على تخفيف الألم فقط، بل ربما تساعد أيضًا في إبطاء تطور خشونة المفاصل من خلال تقليل الالتهاب المزمن داخل المفصل.

وأكد الفريق البحثي أن النتائج الحالية تعد من أكبر الأدلة الواقعية الداعمة لاستخدام هذا العلاج، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة المدى لتأكيد فعاليته واعتماده على نطاق أوسع.

واختتم الباحثون بالتأكيد على أن هذا العلاج قد يمثل نقلة نوعية في علاج خشونة الركبة، خاصة للمرضى الذين يبحثون عن حلول فعالة بأقل تدخل جراحي ممكن.