قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
آية التيجي

أثارت الأنباء المتداولة حول إصابة الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ اهتمامًا واسعًا بين الجمهور، وأعادت تسليط الضوء على أهمية التعرف إلى العلامات التحذيرية لـ الجلطة الدماغية، إذ يؤكد الأطباء أن التدخل الطبي السريع قد يُحدث فارقًا كبيرًا في فرص النجاة وتقليل المضاعفات.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

وتُعد الجلطة الدماغية من الحالات الطبية الطارئة التي تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو بسبب نزيف داخله، ما يؤدي إلى تلف خلايا المخ خلال دقائق قليلة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
 

بحسب خبراء الصحة، هناك مجموعة من الأعراض المفاجئة التي تستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا، وفقا لما نشر في موقع “cdc”، وتشمل:
- ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق:
يُعد الشعور بتنميل أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم من أبرز أعراض الجلطة الدماغية، خاصة إذا ظهر في الوجه أو الذراع أو الساق بشكل مفاجئ.
- صعوبة في الكلام أو فهم الحديث:
قد يعاني المصاب من تلعثم في الكلام أو عدم القدرة على التعبير بوضوح، كما قد يجد صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

- اضطرابات مفاجئة في الرؤية:
تشمل العلامات التحذيرية أيضًا فقدان الرؤية بشكل جزئي أو كلي في إحدى العينين أو كلتيهما، أو تشوش الرؤية بصورة مفاجئة.
- فقدان التوازن والدوخة:
الشعور بدوار شديد أو فقدان القدرة على المشي بشكل طبيعي أو اختلال التوازن قد يكون مؤشرًا على حدوث جلطة دماغية.
- صداع شديد ومفاجئ:
يُعد الصداع الحاد الذي يظهر فجأة دون سبب واضح من العلامات الخطيرة التي قد تشير إلى الإصابة بجلطة أو نزيف بالمخ.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

إنقاذ المصابين بالجلطة

ويوصي الخبراء للتعرف سريعًا على أعراض الجلطة الدماغية:
ـ فقدان التوازن أو الشعور بالدوخة.
ـ مشاكل مفاجئة في الرؤية.
ـ تدلي أحد جانبي الوجه عند الابتسام.
ـ ضعف أو سقوط إحدى الذراعين عند رفعهما.
ـ صعوبة أو تلعثم في الكلام.
ـ الوقت عامل حاسم ويجب طلب الإسعاف فورًا.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

لماذا يعد الوقت عاملًا حاسمًا؟

ويؤكد الأطباء أن علاج الجلطة الدماغية يكون أكثر فعالية خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، حيث يساعد التدخل المبكر على تقليل تلف أنسجة المخ وتحسين فرص التعافي.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

عوامل تزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية

وهناك عدة عوامل قد ترفع خطر الإصابة بالجلطات، أبرزها:
ارتفاع ضغط الدم.
مرض السكري.
ارتفاع الكوليسترول.
التدخين.
السمنة.
قلة النشاط البدني.
أمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

متى يجب التوجه إلى المستشفى؟

إذا ظهرت أي من الأعراض السابقة، حتى لو اختفت بعد دقائق، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو طلب الإسعاف، لأن بعض الحالات قد تكون مؤشرًا لما يُعرف بـ"الجلطة التحذيرية" التي تسبق السكتة الدماغية الكاملة.

وتؤكد الجهات الصحية أن رفع الوعي بأعراض الجلطة الدماغية والتصرف السريع عند ظهورها يمكن أن ينقذ الحياة ويحد من المضاعفات طويلة المدى، وهو ما يبرز أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية خاصة بعد الحالات التي تثير اهتمام الرأي العام مثل أزمة أحمد حسام ميدو الصحية.

أحمد حسام ميدو جلطة في المخ الجلطة الدماغية أعراض الجلطة الدماغية علامات الجلطة الدماغية السكتة الدماغية أسباب الجلطة الدماغية الوقاية من الجلطة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو

بعد إصابته بجلطة في المخ.. تامر أمين يعلن: خروج ميدو من المستشفى ورعاية طبية دقيقة في المنزل

إيران وأمريكا

خبير عسكري: واشنطن وطهران قدمتا تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل نهائي

إيران وأمريكا

العرابي : قوة دفع لإتمام مسار تفاوض واشنطن وطهران

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

المزيد