بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

أثارت الأنباء المتداولة حول إصابة الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ اهتمامًا واسعًا بين الجمهور، وأعادت تسليط الضوء على أهمية التعرف إلى العلامات التحذيرية لـ الجلطة الدماغية، إذ يؤكد الأطباء أن التدخل الطبي السريع قد يُحدث فارقًا كبيرًا في فرص النجاة وتقليل المضاعفات.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

وتُعد الجلطة الدماغية من الحالات الطبية الطارئة التي تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو بسبب نزيف داخله، ما يؤدي إلى تلف خلايا المخ خلال دقائق قليلة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.



بحسب خبراء الصحة، هناك مجموعة من الأعراض المفاجئة التي تستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا، وفقا لما نشر في موقع “cdc”، وتشمل:

- ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق:

يُعد الشعور بتنميل أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم من أبرز أعراض الجلطة الدماغية، خاصة إذا ظهر في الوجه أو الذراع أو الساق بشكل مفاجئ.

- صعوبة في الكلام أو فهم الحديث:

قد يعاني المصاب من تلعثم في الكلام أو عدم القدرة على التعبير بوضوح، كما قد يجد صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

- اضطرابات مفاجئة في الرؤية:

تشمل العلامات التحذيرية أيضًا فقدان الرؤية بشكل جزئي أو كلي في إحدى العينين أو كلتيهما، أو تشوش الرؤية بصورة مفاجئة.

- فقدان التوازن والدوخة:

الشعور بدوار شديد أو فقدان القدرة على المشي بشكل طبيعي أو اختلال التوازن قد يكون مؤشرًا على حدوث جلطة دماغية.

- صداع شديد ومفاجئ:

يُعد الصداع الحاد الذي يظهر فجأة دون سبب واضح من العلامات الخطيرة التي قد تشير إلى الإصابة بجلطة أو نزيف بالمخ.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

إنقاذ المصابين بالجلطة

ويوصي الخبراء للتعرف سريعًا على أعراض الجلطة الدماغية:

ـ فقدان التوازن أو الشعور بالدوخة.

ـ مشاكل مفاجئة في الرؤية.

ـ تدلي أحد جانبي الوجه عند الابتسام.

ـ ضعف أو سقوط إحدى الذراعين عند رفعهما.

ـ صعوبة أو تلعثم في الكلام.

ـ الوقت عامل حاسم ويجب طلب الإسعاف فورًا.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

لماذا يعد الوقت عاملًا حاسمًا؟

ويؤكد الأطباء أن علاج الجلطة الدماغية يكون أكثر فعالية خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، حيث يساعد التدخل المبكر على تقليل تلف أنسجة المخ وتحسين فرص التعافي.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

عوامل تزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية

وهناك عدة عوامل قد ترفع خطر الإصابة بالجلطات، أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم.

مرض السكري.

ارتفاع الكوليسترول.

التدخين.

السمنة.

قلة النشاط البدني.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية

متى يجب التوجه إلى المستشفى؟

إذا ظهرت أي من الأعراض السابقة، حتى لو اختفت بعد دقائق، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو طلب الإسعاف، لأن بعض الحالات قد تكون مؤشرًا لما يُعرف بـ"الجلطة التحذيرية" التي تسبق السكتة الدماغية الكاملة.

وتؤكد الجهات الصحية أن رفع الوعي بأعراض الجلطة الدماغية والتصرف السريع عند ظهورها يمكن أن ينقذ الحياة ويحد من المضاعفات طويلة المدى، وهو ما يبرز أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية خاصة بعد الحالات التي تثير اهتمام الرأي العام مثل أزمة أحمد حسام ميدو الصحية.