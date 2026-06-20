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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات النوم والأرق، لكن دراسة حديثة كشفت أن إدراج الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في وجبة العشاء قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين جودة النوم وتقليل مشكلات الأرق.

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Verywell Health"، يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم توازن السوائل وصحة القلب، وهي عوامل قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جودة النوم.
 

وأوضح خبراء التغذية أن البوتاسيوم يساعد العضلات والأعصاب على الاسترخاء، ما قد يسهل عملية النوم ويعزز استمراريته طوال الليل.

كما أشارت أبحاث حديثة إلى أن انخفاض استهلاك البوتاسيوم قد يرتبط باضطرابات النوم وصعوبة البقاء نائمًا لفترات كافية. وأظهرت دراسة أجريت في اليابان أن تناول البوتاسيوم ضمن وجبة العشاء كان مرتبطًا بانخفاض معدلات الأرق وتحسن جودة النوم.

ويتميز العديد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم باحتوائها أيضًا على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم، المعروف بدوره في دعم الاسترخاء وتحسين أنماط النوم الصحية.

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للعشاء

وينصح الخبراء بالحصول على البوتاسيوم من المصادر الغذائية الطبيعية بدلًا من المكملات الغذائية، وتشمل أبرز الأطعمة الغنية به:
السبانخ.
الكرنب (الكيل).
البطاطا الحلوة.
القرع.
الموز.
الحمضيات.
الأفوكادو.
الإدامامي.
السلمون.
المكسرات والبذور.
الزبادي.

كما أن الاعتماد على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبقوليات يساهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة النوم على المدى الطويل.

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

توقيت العشاء لا يقل أهمية

وأكد الخبراء أن توقيت تناول العشاء يلعب دورًا مهمًا في جودة النوم، حيث يُفضل تناول وجبة متوازنة قبل النوم بعدة ساعات.

وتساعد الوجبات التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم خلال الليل، كما تقلل من أعراض الحموضة وارتجاع المريء التي قد تسبب اضطرابات النوم.

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

من يجب أن يحذر من زيادة البوتاسيوم؟

رغم فوائد البوتاسيوم، فإن بعض الأشخاص يجب عليهم استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكه، خاصة المصابين بـ:
ـ أمراض الكلى المزمنة.
ـ قصور القلب المتقدم.
ـ الأشخاص الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم ومدرات البول الحافظة للبوتاسيوم.

ويحذر الأطباء من أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر في وظائف القلب.

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

النوم الجيد لا يعتمد على عنصر واحد

يشدد الخبراء على أن تحسين النوم لا يعتمد فقط على تناول البوتاسيوم، بل يتطلب اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وتقليل التوتر، والالتزام بمواعيد نوم منتظمة.

كما ينصح الأطباء بمراجعة المختصين عند استمرار مشكلات النوم لفترات طويلة، لأن الأرق قد يكون مرتبطًا بحالات صحية أو نفسية تحتاج إلى تقييم وعلاج متخصص.

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