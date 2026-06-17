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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل طبق السلطة يُسبّب مشاكل القولون؟.. طبيب يوضح حقيقة عدم هضم الجسم للخضراوات

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
آية التيجي

انتشرت خلال الفترة الأخيرة معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن تناول طبق السلطة ليس له فائدة حقيقية، بحجة أن جسم الإنسان لا يمتلك الإنزيم المسؤول عن هضم مادة "السيليلوز" الموجودة في الخضروات، ما دفع البعض للتساؤل: هل يجب التوقف عن تناول السلطة والخضراوات؟

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، أن هذه المعلومات تحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة، مؤكدًا أن عدم قدرة الجسم على هضم السيليلوز بالكامل لا يعني إطلاقًا عدم الاستفادة منه.

وتابع أبو الريش في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن السيليلوز هو أحد أنواع الألياف النباتية التي تشكل المكون الرئيسي لجدران الخلايا النباتية، ويوجد بشكل طبيعي في الخضروات والفواكه والبقوليات والشوفان ومعظم الأغذية النباتية.

وأكد أبو الريش، بالرغم من أن جسم الإنسان لا يمتلك إنزيمًا قادرًا على تكسير السيليلوز بالكامل مثلما يحدث مع النشويات أو البروتينات، فإن هذا لا يقلل من أهميته الغذائية.

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

فوائد الألياف الموجودة في طبق السلطة

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن الألياف الغذائية، وعلى رأسها السيليلوز، تؤدي العديد من الوظائف المهمة داخل الجسم، أبرزها:
ـ المساعدة في تكوين كتلة البراز وتحسين حركة الأمعاء.
ـ تقليل فرص الإصابة بالإمساك.
ـ تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.
ـ المساهمة في إبطاء امتصاص السكر والدهون.
ـ دعم البيئة المناسبة للبكتيريا النافعة داخل القولون.
ـ تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

وأضاف أبو الريش، إلى أن الاعتقاد بأن الجسم يجب أن يهضم كل مكونات الطعام بالكامل حتى يستفيد منها يعد مفهومًا غير دقيق، لأن بعض العناصر الغذائية تؤدي وظائفها داخل الجهاز الهضمي دون الحاجة إلى هضمها وتحويلها إلى طاقة.

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

هل طبق السلطة مفيد أم مجرد خضروات؟

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن طبق السلطة لا يمثل مجرد مجموعة من الخضروات، بل يعد مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والفولات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في مواجهة الالتهابات وتقليل تأثير الشوارد الحرة المرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة.

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

ماذا عن مرضى القولون العصبي؟

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أن مرضى القولون العصبي قد يحتاجون إلى بعض التعديلات في طريقة تناول الخضروات، وليس الامتناع عنها بشكل كامل.
وتشمل النصائح:
ـ تناول الخضروات مطهية بالبخار أو مسلوقة عند الحاجة.
ـ تقليل الخضروات الورقية النيئة إذا كانت تسبب أعراضًا مزعجة.
ـ تقشير بعض الخضروات مثل الخيار.
ـ تجنب الأصناف التي تسبب الانتفاخ بشكل شخصي لكل مريض.
ـ مراقبة استجابة الجسم لأنواع الخضروات المختلفة.

واختتم الدكتور أحمد أبو الريش حديثه بالتأكيد على أن منع تناول السلطة أو الخضروات بسبب احتوائها على السيليلوز غير صحيح علميًا، داعيًا إلى التحقق من المعلومات الغذائية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قبل تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتغذية.

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حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
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