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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة تساقط الشعر، وهي حالة قد تحدث بشكل طبيعي مع التقدم في العمر أو نتيجة عوامل صحية ووراثية مختلفة. 

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

 يفقد الإنسان عادة ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، فإن زيادة معدل التساقط قد تستدعي البحث عن حلول فعالة لدعم صحة الشعر وتحفيز نموه.

وكشف تقرير طبي نشره موقع Healthline عن 10 طرق طبيعية قد تساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل التساقط، مع التأكيد على أن النتائج تختلف من شخص لآخر وفقًا لسبب المشكلة، وتشمل :
- تدليك فروة الرأس:
يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز بصيلات الشعر، ما قد يساهم في زيادة كثافة الشعر وتحسين صحة فروة الرأس. كما قد يساعد التدليك في تقليل التوتر، وهو أحد العوامل المرتبطة بتساقط الشعر.

- جل الألوفيرا:
يُعرف الصبار أو الألوفيرا بخصائصه المهدئة لفروة الرأس، وقد يساعد في تقليل القشرة وتنظيف بصيلات الشعر المسدودة، ما يهيئ بيئة صحية لنمو الشعر.

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

- زيت جوز الهند:
يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تساعد في تقليل فقدان البروتين من الشعر، كما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يدعم صحة فروة الرأس ويحافظ على قوة الشعر.

- مكملات فيفيسكال:
تُستخدم مكملات Viviscal الغذائية لدعم نمو الشعر، حيث تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والبيوتين والزنك، التي قد تساهم في تقوية الشعر وتحسين كثافته.

- أحماض أوميجا 3:
تشير الأبحاث إلى أن مكملات زيت السمك الغنية بأحماض أوميجا 3 قد تساعد في تحسين كثافة الشعر وتقليل التساقط، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

- الجينسنج:
يُعتقد أن الجينسنج يساعد على تحفيز بصيلات الشعر بفضل مركباته النشطة، ما قد يدعم دورة نمو الشعر الطبيعية.

- عصير البصل:
أظهرت بعض الدراسات أن عصير البصل قد يساعد في تحفيز نمو الشعر لدى المصابين بالثعلبة البقعية، كما قد يساهم في تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس.

- زيت إكليل الجبل: (الروزماري)
يُعد زيت الروزماري من أشهر الزيوت الطبيعية المستخدمة لدعم نمو الشعر، وتشير أبحاث إلى أن فعاليته قد تكون مشابهة لبعض العلاجات المستخدمة لمكافحة تساقط الشعر الوراثي.

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

- زيت الجيرانيوم:
أظهرت دراسات أولية أن زيت الجيرانيوم قد يساعد في تعزيز نمو الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

- الليمون وزيته الطبيعي:
قد يساعد عصير الليمون أو زيته المخفف في تحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، بفضل احتوائه على مركبات نشطة مضادة للأكسدة.

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا كان تساقط الشعر مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الإرهاق المستمر أو الحكة الشديدة أو التغيرات المزاجية، فقد تكون المشكلة مرتبطة بحالة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص.

ويؤكد الأطباء أن العلاجات الطبيعية قد تساعد بعض الأشخاص، لكنها لا تغني عن التقييم الطبي في حالات التساقط الشديد أو المستمر، خاصة إذا كان السبب وراثيًا أو ناتجًا عن اضطرابات هرمونية أو نقص في العناصر الغذائية.

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قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

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