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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف يقضي شاي النعناع على حباية المناسبات المهمة؟.. حل سهل هينقذك

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟
كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟
آية التيجي

تعاني العديد من الفتيات من ظهور البثور المفاجئة قبل المناسبات المهمة أو حفلات الزفاف، رغم الالتزام بروتين العناية بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل المختلفة. 

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟

ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن بعض أنواع حب الشباب ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات الهرمونية داخل الجسم، ما يجعل العلاج الموضعي وحده غير كافٍ في بعض الحالات.

وفي هذا الإطار، يبرز شاي النعناع كأحد المشروبات الطبيعية التي حظيت باهتمام واسع لدوره المحتمل في دعم التوازن الهرموني والمساعدة في الحد من ظهور حب الشباب الهرموني.

وتشير بعض الدراسات إلى أن شاي النعناع يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، كما قد يساهم في تقليل مستويات بعض الهرمونات المرتبطة بزيادة إفراز الدهون وظهور البثور.

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟

فوائد شاي النعناع

ومن أبرز الفوائد المحتملة لشاي النعناع:
ـ المساعدة في دعم التوازن الهرموني لدى النساء.
ـ تقليل الالتهابات المرتبطة بحب الشباب.
ـ المساهمة في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.
ـ دعم صحة الشعر والحد من بعض المشكلات المرتبطة بالاضطرابات الهرمونية.
ـ تعزيز الشعور بالاسترخاء وتحسين جودة النوم.

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟

مشروب النعناع وخل التفاح.. وصفة طبيعية لدعم صحة البشرة

يمكن تحضير مشروب بسيط يجمع بين النعناع وخل التفاح ضمن روتين يومي صحي.

المكونات:
كيس شاي نعناع أو مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.
كوب من الماء الساخن.
ملعقة صغيرة من خل التفاح.
ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
نصف ليمونة.
ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج.

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟

طريقة التحضير:
ـ يُنقع النعناع في الماء الساخن لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق.

ـ ثم يُترك ليبرد قليلًا قبل إضافة خل التفاح والعسل وعصير الليمون والزنجبيل.

يُنصح بتناول المشروب دافئًا مساءً أو تبريده للاستمتاع به خلال ساعات النهار.

كيف يساعد شاي النعناع في تحسين صحة البشرة؟

متى تظهر النتائج؟

ويرى خبراء التغذية والعناية بالبشرة أن الانتظام على العادات الصحية يلعب دورًا أساسيًا في تحسين مظهر البشرة، وقد تبدأ بعض التحسينات التدريجية في الظهور خلال عدة أسابيع، مثل انخفاض معدل ظهور البثور الجديدة وتهدئة الالتهابات وتحسن نضارة البشرة بشكل عام.

ومع ذلك، ينصح المتخصصون بضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار حب الشباب أو تفاقمه، خاصة إذا كان مرتبطًا باضطرابات هرمونية تحتاج إلى تقييم وعلاج متخصص.

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