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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
آية التيجي

يُعد الكرز من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم وتعزز وظائفه الحيوية. 

فوائد الكرز الصحية

ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناوله لتجنب بعض الآثار الجانبية المحتملة، وفقا لما نشر في موقع gazeta.ru.

وأكدت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، أن الكرز يحتوي على فيتامينات A وC ومجموعة فيتامينات B، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل المغنيسيوم والحديد واليود والنحاس، ما يجعله من الفواكه المفيدة للصحة العامة.

وأوضحت أن أصناف الكرز الداكنة تتميز باحتوائها على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين والكيرسيتين، وهي مركبات تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

وأضافت أن تناول الكرز باعتدال يساعد في تحسين عملية الهضم والتخفيف من الإمساك، كما يساهم في تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر، فضلاً عن دوره في تحسين جودة النوم بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تدعم الاسترخاء.

فوائد الكرز الصحية

الكرز يقوي المناعة ويحسن وظائف الدماغ

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الكرز يتمتع بخصائص داعمة لجهاز المناعة، كما يمتلك تأثيرًا مدرًا للبول بشكل خفيف، ما يجعله مفيدًا للأشخاص المعرضين لاحتباس السوائل والوذمة.

كما أن المواد النشطة بيولوجيًا الموجودة في الكرز قد تساعد على تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز، إلى جانب دورها في دعم الصحة العامة.

فوائد الكرز الصحية

ما الكمية اليومية الموصى بها من الكرز؟

رغم الفوائد العديدة للكرز، تنصح روساكوفا بعدم تجاوز 300 جرام يوميًا للأشخاص الأصحاء.

أما مرضى اضطرابات استقلاب الكربوهيدرات، مثل مرضى السكري، فيُفضل ألا تتجاوز الكمية اليومية 120 جرامًا، مع اختيار الأنواع الأقل احتواءً على السكر للمساعدة في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

فوائد الكرز الصحية

فئات يجب أن تتجنب الكرز

وحذرت خبيرة التغذية من تقديم الكرز للأطفال دون سن الثانية، نظرًا لاحتمالية حدوث تفاعلات تحسسية، بالإضافة إلى خطر الاختناق بنواة الكرز.

كما يُنصح مرضى التهاب البنكرياس الحاد أو التهاب المعدة بتجنب تناوله خلال فترات المرض النشطة، لأنه قد يزيد من تهيج الجهاز الهضمي ويسبب آلام البطن أو القيء والإسهال.

فوائد الكرز الصحية

مخاطر الإفراط في تناول الكرز

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيرينا بيساريوفا، خبيرة التغذية، أن تناول كميات كبيرة من الكرز دفعة واحدة، مثل 500 جرام أو أكثر، قد يشكل عبئًا على الكبد والبنكرياس بسبب محتواه من السكريات الطبيعية.

وأضافت أن الإفراط في تناول الكرز قد يؤدي إلى حدوث الانتفاخ والتخمر المعوي والإسهال، نتيجة احتوائه على الأحماض العضوية والسكريات التي قد تؤثر في الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة.

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