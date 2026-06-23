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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
آية التيجي

مع استمرار الجهود العالمية لمواجهة الأمراض المعدية، يظل فيروس الإيبولا من الفيروسات الخطيرة التي تتطلب إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، خاصة في المناطق التي تشهد حالات تفشٍ للمرض.

ما هو فيروس الإيبولا؟

ويؤكد خبراء الصحة أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالعدوى، وفقا لما نشر في “cleveland clinic”.
 

ويُعد مرض الإيبولا من الأمراض الفيروسية النادرة والخطيرة التي تسبب حمى نزفية حادة، وقد تؤدي مضاعفاته إلى الوفاة في حال عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وينتقل الفيروس من خلال ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للعدوى.

فيروس الإيبولا

أهم طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

ويشدد المختصون على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من خطر الإصابة، أبرزها:
- غسل اليدين بانتظام:
يُعد غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات الكحولية من أهم وسائل الوقاية من فيروس الإيبولا، خاصة بعد ملامسة الأسطح العامة أو التعامل مع المرضى.
- تجنب ملامسة سوائل الجسم:
ينتقل فيروس الإيبولا عبر الدم واللعاب والعرق والبول والبراز وسوائل الجسم الأخرى، لذلك يجب تجنب أي اتصال مباشر مع المصابين أو متعلقاتهم الشخصية.
- استخدام معدات الوقاية الشخصية:
ينصح العاملون في القطاع الصحي ومقدمو الرعاية الصحية بارتداء القفازات والكمامات والنظارات الواقية والملابس المخصصة للحماية عند التعامل مع الحالات المشتبه بها.

فيروس الإيبولا

- تجنب الحيوانات المصابة:
يمكن أن تنتقل العدوى من بعض الحيوانات البرية المصابة، لذلك يُنصح بعدم التعامل مع الحيوانات النافقة أو المريضة، وتجنب استهلاك اللحوم غير الموثوقة المصدر.
- الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء السفر:
في حال السفر إلى مناطق تشهد تفشي الإيبولا، يجب متابعة التعليمات الصحية المحلية، وتجنب مخالطة الأشخاص المصابين أو زيارة المناطق عالية الخطورة.
- العزل المبكر للحالات المصابة:
يساعد اكتشاف الحالات المصابة وعزلها بسرعة على تقليل فرص انتقال العدوى ومنع انتشار الفيروس داخل المجتمعات.

فيروس الإيبولا

لقاح الإيبولا ودوره في الحماية

ساهم لقاح الإيبولا في تعزيز جهود مكافحة المرض، حيث يوفر حماية فعالة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل العاملين في الرعاية الصحية والمختبرات، كما يُستخدم خلال فترات تفشي المرض للحد من انتشار العدوى.

فيروس الإيبولا

متى يجب طلب الرعاية الطبية؟

ويوصي الأطباء بالتوجه فورًا إلى الجهات الصحية المختصة عند ظهور أعراض مثل الحمى الشديدة أو الصداع أو آلام العضلات بعد السفر إلى منطقة موبوءة أو مخالطة شخص مصاب، لأن التشخيص المبكر يزيد من فرص العلاج والشفاء.

فيروس الإيبولا

أهمية التوعية في مكافحة الإيبولا

وتلعب حملات التوعية الصحية دورًا محوريًا في الحد من انتشار المرض، إذ تساعد على نشر المعلومات الصحيحة حول طرق الوقاية من الإيبولا، وتشجع الأفراد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

ويؤكد خبراء الصحة أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة فيروس الإيبولا، خاصة مع الالتزام بالإرشادات الصحية والاستفادة من اللقاحات المتاحة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

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