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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
آية التيجي

لا يقتصر استخدام الفازلين على ترطيب الشفاه وعلاج جفاف البشرة فقط، بل يمتلك العديد من الاستخدامات المنزلية المذهلة التي قد لا يعرفها كثيرون. فبفضل تركيبته الغنية بالهلام البترولي، أصبح الفازلين من المنتجات الأساسية الموجودة في معظم المنازل منذ أكثر من قرن.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

ووفقًا لتقرير نشره موقع Southern Living، يمكن الاستفادة من الفازلين في العديد من المهام المنزلية اليومية، بداية من حماية الأثاث ومكافحة الصدأ، التخلص من بعض المشكلات المزعجة داخل المنزل، وإليكم أبرز إستخداماته:

ـ إزالة الخدوش من الأثاث الخشبي:

يُعد الفازلين حلاً بسيطًا لإخفاء الخدوش السطحية الموجودة على الأثاث الخشبي، حيث يُنصح بوضع طبقة سميكة على مكان الخدش وتركها عدة ساعات قبل مسح الفائض، ما يساعد على تحسين مظهر الخشب وتقليل وضوح الخدوش.

ـ استعادة لمعان الجلود:
يمكن استخدام الفازلين لتلميع الأحذية الجلدية أو الأثاث المصنوع من الجلد، إذ يساعد على إزالة آثار الاحتكاك والخدوش البسيطة، كما يمنح الجلد مظهرًا أكثر لمعانًا ونعومة.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

ـ حماية الأسطح أثناء الطلاء:
عند طلاء الأبواب أو النوافذ، يمكن وضع طبقة رقيقة من الفازلين على المقابض والحواف والزجاج لحمايتها من بقع الطلاء، مما يسهل تنظيفها بعد الانتهاء من العمل.

ـ التخلص من بقع المكياج:
يساعد الفازلين في إزالة بعض بقع مستحضرات التجميل من الأقمشة والمفروشات، خاصة البقع الزيتية التي يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

ـ منع التصاق المصابيح الكهربائية:
من الاستخدامات الذكية للفازلين وضع كمية صغيرة منه على قاعدة المصباح الكهربائي قبل تركيبه، ما يساعد على منع التصاقه بالمقبس مع مرور الوقت.

ـ مكافحة الحشرات المنزلية:
يمكن للفازلين أن يشكل حاجزًا يمنع بعض الحشرات الصغيرة، مثل النمل، من الوصول إلى أماكن معينة داخل المنزل، وذلك بوضعه على الحواف أو المناطق التي تمر منها الحشرات.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

ـ حماية الأدوات المعدنية من الصدأ:
يساعد الفازلين على تكوين طبقة واقية فوق الأدوات المعدنية وأدوات الحدائق، مما يقلل من تعرضها للرطوبة وبالتالي يحد من تكوّن الصدأ.

ـ منع تسرب المياه من الخراطيم:
يمكن وضع القليل من الفازلين على وصلات خراطيم المياه لتحسين الإغلاق وتقليل فرص حدوث التسربات المائية.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

ـ إزالة شمع الشموع بسهولة:
إذا سقط الشمع على الأثاث أو الطاولات، يمكن وضع كمية بسيطة من الفازلين حول الشمع المتجمد وتركه لبضع دقائق، ثم إزالته بسهولة أكبر دون إتلاف السطح.

ـ التخلص من العلكة العالقة بالشعر:
يُعتبر الفازلين من الحلول السريعة للتخلص من العلكة الملتصقة بالشعر، حيث يساعد على تليينها وفك التصاقها دون الحاجة إلى قص الشعر.

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

تحذيرات مهمة عند استخدام الفازلين

ورغم تعدد استخداماته، ينصح الخبراء بعدم وضع الفازلين على الجروح العميقة أو الحروق الحديثة، لأنه قد يحبس البكتيريا ويؤخر عملية الشفاء. كما يجب تجنب استخدامه داخليًا أو تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة جدًا.

ويؤكد الخبراء أن الفازلين يظل واحدًا من أكثر المنتجات المنزلية متعددة الاستخدامات، ليس فقط للعناية بالبشرة، بل أيضًا للمساعدة في حل العديد من المشكلات اليومية داخل المنزل بطرق بسيطة واقتصادية.

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استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

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