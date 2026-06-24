7 خطوات فعّالة للوقاية من السكتة الدماغية .. أسرار حماية المخ والقلب

أكد خبراء الصحة في جامعة هارفارد أن الوقاية من السكتة الدماغية لا تعتمد فقط على العمر أو التاريخ العائلي، بل يمكن تقليل خطر الإصابة بها بشكل كبير من خلال اتباع مجموعة من العادات الصحية اليومية.

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

وأوضح تقرير نشرته كلية الطب بجامعة هارفارد أن السكتة الدماغية تُعد من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة حول العالم، إلا أن العديد من عوامل الخطر المرتبطة بها يمكن السيطرة عليها والحد من تأثيرها، وهي:

- السيطرة على ضغط الدم المرتفع:

يُعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط العامل الأكثر ارتباطًا بالإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يسهم في ما بين 50% و70% من الحالات. وينصح الخبراء بالحفاظ على ضغط الدم في المستويات الطبيعية من خلال تقليل استهلاك الملح، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

- التخلص من الوزن الزائد:

ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة تأثيرها على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.. وأشار التقرير إلى أن فقدان بضعة كيلوجرامات فقط قد ينعكس إيجابيًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

- ممارسة الرياضة بانتظام:

يساعد النشاط البدني المنتظم في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ويوصي الخبراء بممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام أسبوعيًا.

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

- الحد من تناول المشروبات الكحولية:

أوضح التقرير أن استهلاك الكحول حتى بكميات صغيرة قد يرفع ضغط الدم، بينما يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة كبيرة في احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.

- علاج الرجفان الأذيني:

يُعد الرجفان الأذيني أحد اضطرابات نظم القلب التي تزيد خطر تكوّن الجلطات الدموية وانتقالها إلى الدماغ. ولذلك يُنصح المصابون بهذه الحالة بمتابعة العلاج المناسب والالتزام بتعليمات الطبيب.

- التحكم في مرض السكري:

يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم أضرارًا تدريجية للأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية تكوّن الجلطات. ولهذا يؤكد الأطباء أهمية متابعة مستويات السكر والالتزام بالنظام الغذائي والعلاج الموصوف.

- الإقلاع عن التدخين:

يُعتبر التدخين من أخطر العوامل التي ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذ يساهم في زيادة لزوجة الدم وتراكم الترسبات داخل الشرايين. ويؤكد الخبراء أن التوقف عن التدخين يمنح فوائد صحية كبيرة للقلب والمخ.

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

علامات السكتة الدماغية التي لا يجب تجاهلها

وشدد التقرير على أهمية التعرف المبكر إلى أعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل:

ـ ضعف أو شلل مفاجئ في جانب واحد من الجسم.

ـ تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.

ـ صداع شديد ومفاجئ.

ـ فقدان أو تشوش الرؤية.

ـ صعوبة في المشي أو فقدان التوازن.

وأكد الخبراء أن ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا، لأن سرعة التدخل قد تنقذ الحياة وتقلل المضاعفات الخطيرة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تبني نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم ومراقبة الأمراض المزمنة، يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من السكتة الدماغية والحفاظ على صحة القلب والدماغ.