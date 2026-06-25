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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
آية التيجي

ـ أسباب البهاق

ـ التوتر والبهاق

ـ أعراض البهاق

ـ علاج البهاق

يُعد مرض البهاق من الأمراض الجلدية المزمنة التي تؤدي إلى فقدان لون الجلد وظهور بقع بيضاء في مناطق مختلفة من الجسم، ورغم أن الأسباب الدقيقة للإصابة به لا تزال محل دراسة، تشير أبحاث حديثة إلى وجود علاقة محتملة بين التوتر النفسي والبهاق، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالمرض.

ما هو البهاق؟

ويعتبر البهاق هو اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهي المادة التي تمنح الجلد والشعر والعينين لونها الطبيعي. وعندما تتعرض هذه الخلايا للتلف أو التدمير، تظهر بقع بيضاء على الجلد تعرف باسم بقع البهاق.

ويؤكد الخبراء أن الإصابة بالبهاق لا ترتبط بعامل واحد فقط، بل تنتج عن تداخل عدة عوامل وراثية ومناعية وبيئية.

البهاق

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟

وتشير الدراسات إلى أن التوتر النفسي الشديد أو المزمن قد يكون أحد العوامل التي تسهم في ظهور البهاق أو تحفز نشاطه لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.

ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي قاطع يؤكد أن التوتر وحده يسبب البهاق بشكل مباشر، بل يُعتقد أنه يعمل مع عوامل أخرى مثل الاستعداد الجيني واضطرابات المناعة الذاتية لزيادة احتمالية ظهور المرض.

البهاق

كيف يؤثر التوتر على الجسم؟

وعند التعرض لضغوط نفسية كبيرة، يفرز الجسم هرمونات التوتر التي تؤثر في العديد من الأجهزة الحيوية، بما في ذلك الجهاز المناعي. 

ويرى الباحثون أن هذا الخلل المناعي قد يسهم في تحفيز استجابة مناعية غير طبيعية تستهدف الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الجلد.
وتشمل مصادر التوتر الشائعة:
ـ الضغوط الدراسية أو المهنية.
ـ المشكلات الأسرية.
ـ الأزمات المالية.
ـ الطلاق أو فقدان الوظيفة.
ـ الإصابة بأمراض خطيرة.
ـ وفاة شخص مقرب.
ـ الحوادث والكوارث والصدمات النفسية.

البهاق

ماذا تقول الدراسات؟

وأظهرت دراسة شملت أكثر من 1500 شخص مصاب بالبهاق أن العديد منهم تعرضوا لأحداث نفسية ضاغطة خلال السنوات التي سبقت ظهور المرض، مثل فقدان أحد أفراد الأسرة أو المرور بأزمات حياتية كبيرة.

كما وجدت أبحاث أخرى أن الأشخاص المصابين بالبهاق غالبًا ما يبلغون عن مستويات أعلى من التوتر مقارنة بغير المصابين، ما يعزز فرضية وجود ارتباط بين التوتر والبهاق.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج تثبت وجود علاقة أو ارتباط، ولا تثبت أن التوتر هو السبب المباشر للإصابة بالمرض.

البهاق

أعراض البهاق

وتتمثل أبرز أعراض البهاق في:
ـ ظهور بقع بيضاء على الجلد.
ـ فقدان لون الشعر في بعض المناطق.
ـ تغير لون الرموش أو الحواجب.
ـ فقدان الصبغة في الأغشية المخاطية مثل الفم.
ـ انتشار البقع تدريجيًا في مناطق مختلفة من الجسم.

البهاق

هل يزيد التوتر من انتشار البهاق؟

يرى بعض الأطباء أن الضغوط النفسية قد تساهم في زيادة نشاط المرض لدى بعض المرضى، بينما لا يلاحظ آخرون أي تأثير مباشر للتوتر على حالتهم.

وتختلف استجابة المرض من شخص لآخر، ما يجعل من الصعب تحديد دور التوتر بدقة في تفاقم أعراض البهاق.

البهاق

كيف يمكن السيطرة على التوتر لدى مرضى البهاق؟

ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية، ومنها:
ـ ممارسة الرياضة بانتظام.
ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم.
ـ تمارين التنفس والاسترخاء.
ـ الحفاظ على التواصل الاجتماعي والدعم الأسري.
ـ طلب المساعدة من مختص نفسي عند الحاجة.
ـ الالتزام بخطة علاج البهاق التي يحددها الطبيب.

البهاق

هل يمكن علاج البهاق؟

تتوفر عدة خيارات لـ علاج البهاق تساعد على استعادة لون الجلد أو الحد من انتشار البقع، وتشمل العلاجات الدوائية والعلاج الضوئي وبعض التقنيات الحديثة، ويحدد الطبيب العلاج المناسب وفقًا لحالة كل مريض.

ورغم أن الأبحاث تشير إلى وجود علاقة محتملة بين التوتر النفسي ومرض البهاق، فإن العلماء يؤكدون أن التوتر ليس السبب الوحيد للإصابة بالمرض. 

ويبقى البهاق حالة معقدة تتداخل فيها العوامل المناعية والوراثية والبيئية، بينما قد يساعد التحكم في الضغوط النفسية على تحسين جودة حياة المرضى ودعم خطط العلاج.

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