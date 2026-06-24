ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

حذّرت جمعية القلب الأمريكية من أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أحد أخطر العوامل المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، مؤكدة أن السيطرة على مستويات ضغط الدم يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر التعرض لهذه الحالة الصحية الخطيرة.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

وأوضحت الجمعية أن السكتة الدماغية تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة طويلة الأمد حول العالم، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الذين تعرضوا لأول سكتة دماغية كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب الخبراء، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في إتلاف الشرايين الموجودة في مختلف أنحاء الجسم، ما يجعلها أكثر عرضة للانسداد أو التمزق. وعندما تتضرر الشرايين التي تغذي الدماغ، يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير.

ويؤكد الأطباء أن المحافظة على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية تمثل خطوة أساسية لحماية الدماغ وتقليل احتمالات الإصابة بالجلطات الدماغية.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

ماذا يحدث أثناء السكتة الدماغية؟

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية بجلطة، أو بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية وحدوث نزيف داخل الدماغ.

وعندما ينقطع وصول الدم والأكسجين إلى خلايا الدماغ، تبدأ هذه الخلايا في التلف والموت خلال وقت قصير، ما قد يؤثر على وظائف حيوية مثل الحركة والتفكير والكلام والذاكرة والرؤية.

وفي الحالات الشديدة، قد تؤدي السكتة الدماغية إلى الشلل أو الوفاة.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

أنواع السكتات الدماغية

ـ السكتة الدماغية الإقفارية:

تُعد النوع الأكثر شيوعًا، وتحدث نتيجة انسداد أحد الشرايين المغذية للدماغ بسبب جلطة دموية، ما يمنع وصول الدم والأكسجين إلى الأنسجة الدماغية.

ـ السكتة الدماغية النزفية:

تحدث عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ أو بالقرب منه، ما يؤدي إلى نزيف يسبب تلفًا في أنسجة المخ.

ـ النوبة الإقفارية العابرة:

تُعرف باسم "السكتة الدماغية المصغرة"، وتحدث بسبب انسداد مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ. وعلى الرغم من اختفاء الأعراض سريعًا، فإنها تعد علامة تحذيرية تستوجب التدخل الطبي الفوري.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

علامات السكتة الدماغية التحذيرية

وتشدد جمعية القلب الأمريكية على أهمية التعرف المبكر إلى أعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل:

ـ فقدان التوازن أو الدوخة المفاجئة.

ـ اضطرابات مفاجئة في الرؤية.

ـ تدلي أحد جانبي الوجه.

ـ ضعف أو خدر في الذراع أو الساق.

ـ صعوبة في الكلام أو فهم الحديث.

ـ صداع شديد ومفاجئ دون سبب واضح.

وأكدت الجمعية أن سرعة طلب المساعدة الطبية فور ظهور الأعراض قد تنقذ حياة المريض وتحد من المضاعفات الدائمة.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

كيف يمكن الوقاية من السكتة الدماغية؟

وينصح الخبراء بعدد من الإجراءات للحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، أبرزها:

ـ مراقبة ضغط الدم بانتظام.

ـ الالتزام بالعلاج الموصوف لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

ـ اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والدهون.

ـ ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري واضطرابات القلب.

واختتمت جمعية القلب الأمريكية تقريرها بالتأكيد على أن الوقاية من السكتة الدماغية تبدأ بالسيطرة على ضغط الدم، لأن الحفاظ على صحة الشرايين يحمي القلب والدماغ ويقلل من مخاطر المضاعفات الصحية الخطيرة.