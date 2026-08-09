قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مليارا برميل مفقودة من الأسواق.. خبير يكشف تداعيات أزمة الطاقة

النفط
النفط
عادل نصار

في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، وتتصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر نجحت في التعامل مع تحديات نقص الإمدادات وتأمين احتياجاتها من الغاز، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال أزمات الطاقة السابقة.

أسواق الطاقة العالمية تمر بأزمة كبيرة منذ 28 فبراير الماضي

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إن أسواق الطاقة العالمية تمر بأزمة كبيرة منذ 28 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن العالم فقد خلال هذه الفترة نحو ملياري برميل من الطاقة التي كانت ضرورية لتلبية احتياجات الدول.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن الإنتاج العالمي من النفط يصل إلى نحو 100 مليون برميل يوميًا، وبالتالي فإن حجم الكميات التي جرى فقدها يعادل تقريبًا إنتاج 20 يومًا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسواق العالمية ويزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار الإمدادات.

تداعيات الأزمة امتدت إلى عدد من كبار منتجي الطاقة

وأشار أبو العلا إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى عدد من كبار منتجي الطاقة، موضحًا أن روسيا والولايات المتحدة عملتا على زيادة مستويات الإنتاج، في محاولة لتعويض جانب من النقص ومواجهة احتياجات الأسواق خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق استفادة كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال فترات الأزمات، في حين تعرضت روسيا لضربات استهدفت منشآتها النفطية، وهو ما تسبب في ضغوط وأزمات مرتبطة بقطاع الطاقة لديها.

وأكد أن التطورات المتلاحقة في سوق الطاقة العالمية تكشف حجم التحديات التي تواجه الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرار تدفقات النفط والغاز والحفاظ على أمن الإمدادات في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة.

مصر اكتسبت خبرات في مواجهة أزمات الغاز

وتطرق أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى التجربة المصرية في التعامل مع أزمات إمدادات الغاز، مؤكدًا أن مصر اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرات مهمة تمكنها من التعامل مع مثل هذه الظروف.

وأوضح أن من أبرز المحطات التي استفادت منها مصر في هذا الملف، أزمة توقف إسرائيل عن إمدادها بالغاز قبل نحو عامين، وهو ما دفع الدولة في ذلك الوقت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع نقص الإمدادات، من بينها تطبيق خطط لتخفيف الأحمال بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.

وأشار أبو العلا إلى أن الخبرات التي اكتسبتها الدولة خلال تلك الفترة ساعدت على تطوير آليات التعامل مع أزمات الإمدادات، ورفع قدرة المؤسسات المعنية على إدارة احتياجات السوق المحلية في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وشدد على أن تأمين مصادر الطاقة أصبح أحد أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والتغيرات المستمرة في حركة الإنتاج والإمدادات وأسعار النفط والغاز.

واختتم أستاذ هندسة البترول والطاقة حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تطورات مفاجئة قد تؤثر في إمدادات النفط والغاز، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.

الطاقة النفط أزمة النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد