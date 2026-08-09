تتعرض محركات السيارات لظروف تشغيل أكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة أو التوقف لفترات في الزحام، حيث تعمل المنظومة الميكانيكية تحت درجات حرارة مرتفعة لفترات متواصلة.

ولا يقتصر تأثير الطقس الحار على أداء المحرك فقط، بل يمكن أن يزيد الضغط على سوائل التشغيل ونظام التبريد والبطارية، ما يجعل الفحص الدوري والعناية بالمكونات الأساسية من الخطوات المهمة لتجنب الأعطال المفاجئة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 7 نصائح لحماية محرك السيارة في فصل الصيف.

نصائح لحماية محرك السيارة

فحص سائل التبريد

يمثل نظام التبريد خط الدفاع الأساسي عن المحرك في الأجواء الحارة، لذلك من المهم التأكد بصورة دورية من مستوى سائل التبريد وفحصه بحثًا عن أي تسريب، ولا ينبغي الاعتماد على إضافة الماء بشكل عشوائي، إذ يجب استخدام سائل التبريد المناسب للمواصفات المحددة من الشركة المصنعة، كما أن انخفاض المستوى بصورة متكررة قد يشير إلى وجود تسريب يحتاج إلى فحص، وليس مجرد نقص طبيعي يمكن تعويضه باستمرار.

تغيير زيت المحرك

يتعرض زيت المحرك لظروف تشغيل قاسية مع ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك يجب الالتزام بموعد تغييره وفق جدول الصيانة الموصى به للسيارة، ويساعد الزيت المناسب وبالمواصفات الصحيحة على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للمحرك والحفاظ على عملية التزييت بكفاءة، كما ينبغي فحص مستوى الزيت بانتظام، خصوصًا قبل الرحلات الطويلة، لأن انخفاضه قد يؤثر على قدرة المحرك على العمل بصورة طبيعية.

تنظيف الردياتير

يمكن للأتربة والرواسب أن تتراكم على الأجزاء الخارجية للردياتير، ما يؤثر في تدفق الهواء وقدرة النظام على التخلص من الحرارة، لذلك يستحسن فحص منطقة الردياتير وتنظيفها بالطريقة المناسبة، ويساعد الحفاظ على نظافة هذه المنطقة في تحسين عملية تبريد المحرك، خصوصًا أثناء القيادة في الأجواء شديدة الحرارة.

مراقبة مؤشر الحرارة

يعد مؤشر حرارة المحرك من أهم المؤشرات التي ينبغي عدم تجاهلها أثناء القيادة، خاصة خلال الصيف، وفي حال ملاحظة ارتفاع الحرارة عن المعدل المعتاد أو ظهور تحذير متعلق بنظام التبريد، فمن الأفضل التعامل مع الأمر سريعًا وعدم مواصلة القيادة لمسافة طويلة على أمل عودة المؤشر إلى وضعه الطبيعي، حيث أن استمرار تشغيل المحرك مع ارتفاع حرارته قد يؤدي إلى أضرار أكبر وأكثر تكلفة، لذلك يجب التوقف في مكان آمن وطلب الفحص عند الحاجة.

فحص الخراطيم والسيور

تتعرض خراطيم نظام التبريد والسيور الموجودة داخل حجرة المحرك لدرجات حرارة مرتفعة وظروف تشغيل متكررة، لذلك يمكن أن تظهر عليها علامات التلف أو التشقق أو الضعف مع مرور الوقت، ويساعد فحص هذه الأجزاء ضمن الصيانة الدورية على اكتشاف المشكلات قبل حدوث عطل مفاجئ، كما يجب عدم تجاهل أي تسريب أو صوت غير معتاد يصدر من حجرة المحرك.

فلتر الهواء

يؤثر فلتر الهواء في كمية ونظافة الهواء الذي يصل إلى المحرك، وتزداد أهمية فحصه في البيئات التي ترتفع فيها مستويات الغبار والأتربة، ويمكن للفلتر المتسخ أن يحد من تدفق الهواء، لذلك ينبغي فحصه واستبداله وفق توصيات الشركة المصنعة وظروف الاستخدام.

فحص البطارية

لا تقتصر تأثيرات الصيف على المحرك ونظام التبريد، إذ تتأثر بطارية السيارة أيضًا بدرجات الحرارة المرتفعة، التي يمكن أن تسرع تدهور مكوناتها وتقلل من عمرها التشغيلي، لذلك من المفيد فحص البطارية والتأكد من سلامة أطرافها وعدم وجود تآكل أو علامات تلف، خصوصًا إذا بدأت السيارة تواجه صعوبة عند التشغيل، ويساعد اكتشاف ضعف البطارية مبكرًا على تقليل احتمالات التعرض لمشكلة مفاجئة أثناء السفر أو الاستخدام اليومي.