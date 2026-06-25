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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
آية التيجي

كشف خبير التغذية البريطاني روب هوبسون عن تصنيف لأشهر أنواع البطاطس المقدمة كطبق جانبي، موضحًا أن بعض الأنواع يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، بينما تحتوي أنواع أخرى على كميات أعلى من الدهون والسعرات الحرارية تجعلها أقل فائدة للصحة.

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

وأوضح هوبسون أن الفروق الغذائية بين أنواع البطاطس المختلفة تعتمد بشكل أساسي على طريقة الطهي، وكمية الزيت الممتصة أثناء التحضير، بالإضافة إلى المكونات المستخدمة.

ـ البطاطس بالقشر تتصدر قائمة الخيارات الصحية:
وجاءت البطاطس المقلية بالقشر (Skin-on Fries) في المركز الأول كأفضل خيار صحي، حيث تحتوي على نحو 155 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، مع نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية تصل إلى 4.2 جرام.

وأشار خبير التغذية إلى أن الاحتفاظ بقشر البطاطس يساعد في الحفاظ على العناصر الغذائية والألياف الموجودة أسفل القشرة مباشرة، مما يمنحها قيمة غذائية أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى.

ـ البطاطس الودجز من أقل الأنواع سعرات حرارية:
واحتلت بطاطس الودجز (Potato Wedges) مرتبة متقدمة بفضل احتوائها على 120 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، وهي الأقل بين جميع الأنواع التي شملها التصنيف.

كما تتميز بانخفاض نسبة الدهون واحتوائها على الألياف الغذائية، خاصة أنها غالبًا ما تُخبز في الفرن بدلًا من القلي العميق.

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

ـ البطاطا الحلوة خيار جيد ولكن ليس الأفضل دائمًا:
ورغم السمعة الصحية التي تتمتع بها البطاطا الحلوة المقلية، أكد هوبسون أنها ليست دائمًا الخيار الأفضل كما يعتقد الكثيرون.

وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة مرتفعة من فيتامين A ومضادات الأكسدة، إضافة إلى 153 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، لكنها تظل متأثرة بطريقة الطهي وكمية الزيت المستخدمة.

ـ البطاطس بالفرن تحقق توازنًا بين الطعم والصحة:
وأشار التقرير إلى أن البطاطس المخبوزة في الفرن تعد من الخيارات المناسبة للراغبين في تقليل الدهون، إذ تحتوي على نحو 190 سعرة حرارية و5 جرامات فقط من الدهون لكل 100 جرام.

كما أنها سهلة الدمج ضمن وجبة متوازنة تضم الخضروات ومصدرًا جيدًا للبروتين.

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

ـ البطاطس التقليدية:
أما البطاطس السميكة التي تُباع في محال الوجبات السريعة التقليدية، فتحتوي على نحو 214 سعرة حرارية لكل 100 جرام.
ورغم أنها تمتص زيتًا أقل من البطاطس الرفيعة، فإن المشكلة الأساسية تكمن في حجم الحصص الكبيرة التي يتم تقديمها، ما يزيد من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة.

ـ البطاطس المقلية الرفيعة الأقل صحة:
صنف خبير التغذية البطاطس المقلية الرفيعة (French Fries) ضمن أقل الخيارات الصحية، إذ تحتوي على نحو 290 سعرة حرارية و14.2 جرام من الدهون لكل 100 جرام.

وأوضح أن شكلها الرفيع يجعلها تمتص كميات أكبر من الزيت أثناء القلي، ما يرفع محتواها من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالأنواع الأخرى.

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

ما السر وراء تناول البطاطس بشكل صحي؟

وأكد هوبسون أن اختيار النوع الصحي لا يكفي وحده، بل إن حجم الحصة الغذائية وطريقة التقديم يلعبان دورًا أساسيًا في تحديد القيمة الصحية للوجبة.

وأضاف أن أفضل طريقة للاستمتاع بالبطاطس هي تناولها كطبق جانبي ضمن وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات، مع تجنب الإفراط في الكميات أو إضافة الصلصات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون.

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