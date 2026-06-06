مشروب صيفي منعش في دقائق.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبحث الكثير من ربات البيوت عن مشروبات باردة ومنعشة تساعد على ترطيب الجسم، ويعد موهيتو الليمون بالنعناع من أشهر المشروبات الصيفية التي تتميز بمذاقها المنعش وسهولة تحضيرها في المنزل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، ليصبح خيارًا مثاليًا للتقديم في العزومات والتجمعات العائلية.

طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

مكونات موهيتو الليمون بالنعناع:

لتحضير مكعبات الثلج:

شرائح ليمون رفيعة.

أوراق نعناع طازجة.

ماء.

لتحضير الموهيتو:

نصف كوب عصير ليمون طازج.

نصف كوب أوراق نعناع طازجة.

كوب شربات نعناع.

لتر من المشروب الغازي بطعم الليمون.

مكعبات ثلج الليمون والنعناع.

طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع:

ـ ضعي شرائح الليمون وأوراق النعناع داخل قوالب الثلج، ثم املئيها بالماء واتركيها في الفريزر حتى تتجمد.

ـ في أكواب التقديم، أضيفي شربات النعناع وعصير الليمون الطازج.

ـ ضعي مكعبات الثلج المحضرة مسبقًا داخل الأكواب.

ـ أكملي الكوب بالمشروب الغازي بطعم الليمون.

ـ زيني الأكواب بشرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة وقدميه باردًا.

طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

سر نجاح موهيتو الليمون بالنعناع

للحصول على مذاق منعش ومميز، يُفضل استخدام الليمون الطازج وأوراق النعناع الخضراء، مع تقديم المشروب مباشرة بعد التحضير للحفاظ على الفوّار والنكهة المنعشة.

ويعتبر موهيتو الليمون بالنعناع من أفضل المشروبات الصيفية التي تمنح إحساسًا بالانتعاش والترطيب، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.