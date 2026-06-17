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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
آية التيجي

يبحث الكثير من عشاق الحلويات الباردة عن وصفات سهلة وسريعة التحضير تناسب أجواء الصيف، وتأتي وصفة كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه واحدة منها.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكة وهي من الوصفات الشهيرة التي تجمع بين مذاق الشوكولاتة الغني وانتعاش الجيلي مع الفواكه الطازجة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتقديم في المناسبات العائلية والتجمعات.

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

مقادير كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه:
شوكولاتة خام مذابة وباردة.
2 باكو جيلي فراولة.
ماء ساخن وماء بارد لتحضير الجيلي.
فواكه مشكلة حسب الرغبة (فراولة، موز، كيوي، مانجو).
كوب حليب مثلج.
كيس كريم شانتيه.
أكواب ورقية أو بلاستيكية.

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

خطوات تحضير كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه:

ـ توضع ملعقة كبيرة من الشوكولاتة المذابة داخل كل كوب، ثم يتم تدوير الكوب لتغطية الجوانب الداخلية بالكامل بطبقة من الشوكولاتة.
ـ تكرر العملية مرتين للحصول على طبقة متماسكة، ثم توضع الأكواب في الثلاجة حتى تتجمد الشوكولاتة.
ـ يحضر الجيلي وفق التعليمات المدونة على العبوة بإضافة الماء الساخن ثم الماء البارد، ويترك حتى يبرد.
ـ تضاف قطع الفاكهة إلى الجيلي، ثم يصب الخليط داخل أكواب الشوكولاتة.
ـ توضع الأكواب في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريبًا حتى تتماسك المكونات جيدًا.
ـ قبل التقديم، يخفق الكريم شانتيه مع الحليب المثلج باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتكون كريمة هشة.
ـ تضاف طبقة من الكريم شانتيه فوق الجيلي والفواكه، ثم تقدم باردة.

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

سر نجاح كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

ينصح الشيف محمد حامد باستخدام الشوكولاتة بعد أن تبرد قليلًا لضمان تكوين طبقة متماسكة داخل الكوب، كما يفضل ترك الجيلي يبرد قبل إضافته إلى أكواب الشوكولاتة للحفاظ على القوام المثالي للحلوى.

وتعد وصفة كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه من الحلويات السهلة التي تجمع بين القيمة الغذائية للفواكه والطعم المميز للشوكولاتة، مما يجعلها مناسبة للكبار والصغار على حد سواء.

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طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

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