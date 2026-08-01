أمينة خليل تشارك جمهورها روتينها اليومي.. والتسوق الإلكتروني يقتحم القائمة

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي لمحة طريفة ومرحة من يومياتها، وذلك عبر صورة "سيلفي" التقاطتها داخل المصعد ونشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام".

روتين عملي يتخلله شغف التسوق

عبرت أمينة عن جدولها المزدحم بأسلوبها العفوي والساخر، حيث كتبت معلقة على الصورة تحت عنوان "سيلفي المصعد - اليوم الثالث":

“عمل. أكل. نوم. تكرار.”

“عمل. أكل. تسوق عبر الإنترنت. نوم. تكرار.”

وأثارت هذه اللمسة الكوميدية تفاعلاً واسعاً من الجمهور والمتابعين الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها البسيطة والأنيقة بالنظارة الشمسية والملابس البيضاء الصيفية، بالإضافة إلى طريقتها الصريحة في التعبير عن الشغف المشترك للعديد من الأشخاص بـ "التسوق الإلكتروني" وسط ضغوطات العمل والروتين اليومي.

تفاعل الجمهور

تداول محبو الفنانة منشورها بشكل واسع، معربين عن تضامنهم مع هذا الروتين اليومي الذي يجمع بين الالتزام بالعمل والترويح عن النفس عبر الشراء الإلكتروني، متمنين لها دوام النجاح والتألق في أعمالها الفنية القادمة.