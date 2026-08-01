قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: إنفانتينو قد لا يستمر رئيسًا للفيفا.. وناصر الخليفي أحد المرشحين لخلافته
رامي جبر: اجتماع القاهرة يضع الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق غزة
المصري يتفق مع الأهلي على ضم حارسه.. والمفاوضات مستمرة لحسم صيغة الصفقة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة خليل تشارك جمهورها روتينها اليومي.. والتسوق الإلكتروني يقتحم القائمة

امينة خليل
امينة خليل
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي لمحة طريفة ومرحة من يومياتها، وذلك عبر صورة "سيلفي" التقاطتها داخل المصعد ونشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام".

 

روتين عملي يتخلله شغف التسوق

عبرت أمينة عن جدولها المزدحم بأسلوبها العفوي والساخر، حيث كتبت معلقة على الصورة تحت عنوان "سيلفي المصعد - اليوم الثالث":

“عمل. أكل. نوم. تكرار.”

“عمل. أكل. تسوق عبر الإنترنت. نوم. تكرار.”

وأثارت هذه اللمسة الكوميدية تفاعلاً واسعاً من الجمهور والمتابعين الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها البسيطة والأنيقة بالنظارة الشمسية والملابس البيضاء الصيفية، بالإضافة إلى طريقتها الصريحة في التعبير عن الشغف المشترك للعديد من الأشخاص بـ "التسوق الإلكتروني" وسط ضغوطات العمل والروتين اليومي.

تفاعل الجمهور

تداول محبو الفنانة منشورها بشكل واسع، معربين عن تضامنهم مع هذا الروتين اليومي الذي يجمع بين الالتزام بالعمل والترويح عن النفس عبر الشراء الإلكتروني، متمنين لها دوام النجاح والتألق في أعمالها الفنية القادمة.

أمينه خليل الفنانة أمينه خليل أمينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

ترشيحاتنا

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

متحدث الصحة

الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

مبادرة دوي

القومي للمرأة يطلق أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي" لتمكين الفتيات بـ10 محافظات

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد