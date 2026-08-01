دولة : أمريكا لا تتخذ موقفًا معاديًا لإسرائيل في الحرب

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الجهة الوحيدة القادرة على إحداث ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هي الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، موضحًا أنها الجهة التي يمكنها إلزام نتنياهو بالتقيد بالاتفاق.

وأوضح في مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الأمريكي، رغم الجهد المبذول لوقف الحرب تحت كل الظروف، لا يتخذ موقفًا معاديًا أو مخالفًا للموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي غالبًا ما يكون أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، لكنه أكد أنه إذا كان الرئيس ترامب مصرًا على الانتقال إلى الخطوة الثانية، فسيكون هناك حديث مباشر مع نتنياهو بشأن ذلك.

وأشار إلى أن الانسحاب يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة الثانية، موضحًا أن إسرائيل قسمت قطاع غزة إلى مناطق، وأن المطلوب هو الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر، مضيفًا أن الذريعة السابقة لعدم الانسحاب كانت تسليم سلاح حركة حماس، وبعد إعلان حماس استعدادها لتسليم السلاح، قد تطالب إسرائيل برؤية تنفيذ ذلك، ثم تطالب بألا يبقى هذا السلاح في قطاع غزة حتى لو تم تسليمه لطرف فلسطيني.

أشار إلى أن الانتخابات قضية مرتبطة ببقاء نتنياهو في الحكم، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تعده بالبقاء في منصبه، وأن استمرار وجوده مرتبط بنتائج الانتخابات.

أضاف أن اليمين في إسرائيل لا يزال يحتل مكانة قوية، وأن غالبية المجتمع الإسرائيلي تتجه نحو اليمين، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة بدأت تشير إلى معطيات جديدة بشأن وضع نتنياهو.

وأكد أن نتنياهو يحتاج إلى تقديم خطاب ومشهد يرضي اليمين المتطرف المتحالف معه، ومن أبرز أوراقه عدم الخروج من قطاع غزة في هذه المرحلة، والاستمرار في العمليات العدوانية في الضفة الغربية، وممارسات واعتداءات المستوطنين، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.