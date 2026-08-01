غزي ينتحل شخصية كزبرة على مواقع التواصل.. أحدث مفاجآت دعاية «محمود التاني»

في خطوة دعائية غير تقليدية، فاجأ الفنان غزي جمهوره بعد أن غيّر محتوى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور الفنان كزبرة بدلًا من صوره، في إطار الحملة الترويجية لفيلم «محمود التاني».

وأثار تصرف غزي حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيه، الذين فوجئوا بأن حسابه أصبح وكأنه يعود إلى كزبرة، في محاولة دعائية مبتكرة تجسد فكرة "انتحال الشخصية"، والتي تعد أحد المحاور الأساسية في الحملة الترويجية للفيلم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشورات، وسط تكهنات حول طبيعة العلاقة بين الشخصيتين داخل أحداث الفيلم، وما إذا كانت هذه الخطوة تحمل دلالات مرتبطة بقصة العمل.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأفكار الدعائية المبتكرة التي يواصل صناع «محمود التاني» تنفيذها استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض، بهدف خلق حالة من التشويق والتفاعل مع الجمهور قبل انطلاق عرضه رسميًا.

إذا كانت فكرة الفيلم نفسها قائمة على أن غزي ينتحل شخصية كزبرة داخل الأحداث، أقدر أصيغ البيان بشكل يربط الحملة مباشرة بقصة الفيلم ويكون أكثر تشويقًا.



