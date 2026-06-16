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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
آية التيجي

يبحث الكثير من عشاق الحلويات عن وصفات مبتكرة تجمع بين الشكل الجذاب والمذاق اللذيذ، ويأتي كوكيز كأس العالم الذي قدمه الشيف محمد حامد كواحد من أشهر الوصفات المناسبة للأطفال والكبار.

وتتميز وصفة كوكيز كأس العالم بتصميمها المستوحى من كرة القدم وقوامه المقرمش من الخارج والهش من الداخل، مع حشوة غنية من الشوكولاتة الاسبريد.

طريقة عمل كوكيز كأس العالم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم

مقادير عمل كوكيز كأس العالم:
100 جرام زبدة.
150 جرام سكر بودرة.
3 حبات بيض.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
650 جرام دقيق.
نصف باكو بيكنج بودر.
50 جرام كاكاو خام.
شوكولاتة اسبريد للحشو.

طريقة عمل كوكيز كأس العالم

طريقة تحضير كوكيز كأس العالم:
ـ لخفق المكونات الأساسية: في وعاء عميق، تُخفق الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا وناعم القوام.
ـ لإضافة البيض والفانيليا: يُضاف البيض تدريجيًا واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم تُضاف الفانيليا للحصول على نكهة مميزة.
ـ لتحضير العجينة: يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم يُضاف الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض حتى تتكون عجينة متماسكة.
ـ بعد ذلك تُقسم العجينة إلى قسمين متساويين، ويُضاف الكاكاو إلى أحد القسمين ويُعجن جيدًا حتى يكتسب اللون البني.
ـ لتشكيل كوكيز كرة القدم: تُشكل العجينة البيضاء والبنية إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم تُرص بشكل دائري لتكوين شكل يشبه كرة القدم. 

ـ بعد ذلك تُضغط برفق باستخدام ورق الزبدة أو الاسترتش حتى تصبح مستوية ومتناسقة الشكل.
خبز الكوكيز
ـ يُخبز الكوكيز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم يُترك ليبرد تمامًا.
ـ التقديم: بعد أن يبرد الكوكيز، توضع طبقة من الشوكولاتة الاسبريد بين قطعتين من الكوكيز، ثم يُقدم كحلوى مميزة.

طريقة عمل كوكيز كأس العالم

نصائح لنجاح كوكيز كأس العالم

ـ احرصي على استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة للحصول على قوام مثالي.
ـ لا تبالغي في العجن بعد إضافة الدقيق حتى لا يصبح الكوكيز جافًا.
ـ اتركي الكوكيز يبرد تمامًا قبل إضافة حشوة الشوكولاتة.
ـ يمكن استخدام أنواع مختلفة من الشوكولاتة الاسبريد حسب الرغبة.

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طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

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