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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
آية التيجي

تعد اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس من الأطباق المميزة التي تجمع بين مذاق اللحم الطري والبطاطس الذهبية مع صوص الديمي جلاس الغني، وهو ما يجعلها من الوصفات المناسبة للعزومات والوجبات العائلية. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس بوصفة سهلة لتحضير هذا الطبق بمذاق يشبه المطاعم.

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مقادير اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس:

نصف كيلو لحم بتلو أو انتركوت مقطع مكعبات أو شرائح.
نصف كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة شرائح.
ملعقة كبيرة بودرة ديمي جلاس مذابة في نصف كوب ماء.
2 بصلة كبيرة مقطعة جوانح.
ملح حسب الرغبة.
فلفل أسود حسب الرغبة.
زيت للتحمير.
ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

طريقة تحضير اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس:

ـ ابدئي بتحمير شرائح البطاطس في طاسة واسعة تحتوي على زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا، ثم ارفعيها على مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.
ـ وفي نفس الطاسة، أضيفي ملعقة الزبدة ثم ضعي قطع اللحم وشوحيها جيدًا حتى تتغير لونها وتأخذ صدمة من الجانبين، ثم ارفعيها جانبًا.
ـ أضيفي البصل الجوانح إلى الطاسة وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا، ثم أضيفي خليط الديمي جلاس المذاب في الماء مع التقليب المستمر، وبعد الغليان أعيدي قطع اللحم إلى الطاسة.

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس


ـ تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى يقترب اللحم من النضج الكامل ويتشرب نكهات الصوص.
ـ في الخطوة الأخيرة، أضيفي البطاطس المحمرة إلى اللحم والصوص، واتركي المكونات تغلي معًا لمدة 5 دقائق حتى يتكثف الصوص ويصبح غنيًا بالقوام والنكهة.
ـ قدمي طاسة اللحمة بالبطاطس وصوص الديمي جلاس ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز الطازج للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.

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طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

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