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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسية تنفي صلتها بحكم مباراة مصر والأرجنتين: ليس من عائلتنا.. ولا داعي لتفريغ غضبكم علينا

فرنسية تنفي صلتها بحكم مباراة مصر والأرجنتين
فرنسية تنفي صلتها بحكم مباراة مصر والأرجنتين
علا محمد
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نفت سيدة الفرنسية تدعى "Sophie Cuisine" أي صلة لها أو لعائلتها بحكم مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؛ وذلك بعد تعرضها لهجوم من جانب بعض الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "ليس نجلي وليس من عائلتنا ونحن لا نعرفه.. لا داعي لتفريغ غضبكم علينا".

واضافت :"نحن بريتون ولقبنا مكتوب في كلمتين LE TEXIER”.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل في مصر قد ربطوا بين السيدة وحكم المباراة المثيرة للجدل، وهو ما دفعها للخروج بتوضيح ونفي أي علاقة.

وكانت الواقعة بدأت مع بحث عدد من الجماهير عن الحسابات الشخصية المرتبطة بالحكم الفرنسي؛ عقب الجدل الذي صاحب إدارته لمواجهة مصر والأرجنتين.

السيدة الفرنسية Sophie Cuisin مصر الأرجنتين كأس العالم 2026

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